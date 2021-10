ENG vs BAN Dream11 Team Prediction: इंग्‍लैंड और बांग्‍लादेश के बीच मंगलवार को होने वाले टी20 विश्‍व कप के मुकाबले के दौरान ड्रीम11 खेलने के शौकीन क्रिकेट फैन्‍स एक परफेक्‍ट टीम बनाना चाहेंगे. एक तरफ इयोन मोर्गन की कप्‍तानी वाली इंग्लिश टीम है जिसने 50 ओवरों का विश्‍व कप 2019 अपने नाम किया था. वहीं, बांग्‍लादेश की टीम ने भी क्‍वालीफायर में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सुपर-12 में अपनी जगह पक्‍की की है. दोनों ग्रुप से कुल चार टीमें अगले चरण में प्रवेश करेंगी यानी छह में से दो टीमें ही हर ग्रुप से सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी. 14 नवंबर को टी20 विश्‍व कप 2021 का फाइनल खेला जाएगा.Also Read - DC vs KKR My Dream11 Team Prediction, IPL 2021, Qualifier-2: इस बल्‍लेबाज को बनाए कप्‍तान, नहीं करेगा निराश

मेरी ड्रीम11 टीम प्रिडिक्‍शन (My Dream11 Team Prediction)

कप्‍तान: शाकिब अल हसन

उपकप्‍तान: मोइन अली

बल्‍लेबाज: डेविड मलान, जेसन रॉय, नईम शेख, महमूदुल्‍लाह

विकेटकीपर: जोस बटल्‍र

ऑलराउंडर: मेहदी हसन

गेंदबाजी: आदिल राशिद, मुस्‍ताफिजुर रहमान, क्रिस वोक्‍स

इंग्‍लैंड बनाम बांग्‍लादेश- लाइव स्‍ट्रीमिंग (ENG vs BAN- Live Streaming)

मैच का दिन: 27 अक्‍टूबर, मंगलवार

मैच का वक्‍त: दोपहर साढ़े तीन बजे से

मैच का स्‍थान: शेख जायद स्‍टेडियम, शारजाह

लाइव स्‍ट्रीमिंग: स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क, Disney Hotstar

टी20 विश्‍व कप के 20वें मुकाबले में मंगलवार को इंग्‍लैंड की टीम का सामना बांलादेश से होगा. बांग्‍लादेश क्‍वालीफायर राउंडर खेलने के बाद सुपर-12 में पहुंचा है. एलीट ग्रुप में अपने पहले ही मैच में शानदार बल्‍लेबाजी के बावजूद बांग्‍लादेश को अपने पहले मैच में श्रीलंका से शिकस्‍त झेलनी पड़ी थी. वहीं, इंग्‍लैंड की बात की जाए तो वो वेस्‍टइंडीज को करारी शिकस्‍त देने के बाद अब दूसरे मैच में खेलेंगे.