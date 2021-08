England vs India Dream11 Prediction, Captain Picks, Injury Update, Playing11, Fantasy tips, Live Streaming details for India vs England 2nd Test – ENG vs IND Match Preview: भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के बीच 12-16 अगस्त के बीच लॉर्ड्स (Lord’s, London) मे दूसरा टेस्ट खेला जाएगा. पांच मुकाबलों की इस शृंखला का पहला मैच ड्रॉ रहा था. अब दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीत सीरीज में लीड बनाना चाहती है. इस मैच से पहले बुरी खबर ये है कि भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को हैमस्ट्रिंग में खिंचाव है, जबकि इशांत शर्मा की फिटनेस को लेकर भी कोई खबर नहीं आई है. वहीं इंग्लैंड के खेमे में स्टुअर्ट ब्रॉड प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो चुके हैं. ऐसे में दोनों खेमों में बदलाव की संभावनाएं नजर आ रही हैं.Also Read - India vs England, 2nd Test Live Telecast: यहां देखें भारत-इंग्लैंड मैच की Live Streaming, मोबाइल पर देखने के लिए करें यह काम

इंडियन: रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, रिषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर/इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.

इंग्लैंड प्लेइंग 11: रोरी बर्न्स, डोमिनिक सिबली, जैक क्रॉली/एच हमीद, जो रूट (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो, मोईन अली, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कर्रन, ओली रॉबिन्सन, स्टुअर्ट ब्रॉड/मार्क वुड, जेम्स एंडरसन.

ENG vs IND Dream11 Prediction/Fantasy Team

विकेटकीपर: जॉनी बेयरस्टो, रिषभ पंत.

बल्लेबाज: अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, जो रूट (कप्तान).

ऑलराउंडर: सैम कर्रन, रवींद्र जडेजा, मोइन अली.

गेंदबाज: जेम्स एंडरसन (उप कप्तान), जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी.

India vs England 2nd Test, ENG vs IND Full Squads

भारत की टेस्ट टीम: रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, सूर्यकुमार यादव, पृथ्वी शॉ, अभिमन्यु ईश्वर, हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रिषभ पंत (विकेट कीपर), रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव.

दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम: जो रूट (कप्तान), मोइन अली, जेम्स एंडरसन, जॉनी बेयरस्टो, डोम बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्‍स, जोस बटलर, जैक क्रॉली, सैम कुरेन, हसीब हमीद, डैन लॉरेंस, जैक लीच, क्रेग ओवरटन, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, डोम सिबली, मार्क वुड.