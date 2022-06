England vs New Zealand 1st Test, Day 3: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) के बीच लॉर्ड्स में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें इंग्लैंड जीत के बेहद करीब है. तीसरे दिन की समाप्ति तक मेजबान टीम ने 5 विकेट खोकर 216 रन बना लिए हैं. यहां से इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 61 रन की दरकार है. इस मैच के शुरुआती 4 सेशन में दोनों टीमें ऑलआउट हो चुकी थीं. ऐसे में यहां अब तक गेंदबाजों का ही दबाव देखने को मिला है. चौथा दिन बेहद रोमांचक हो सकता है.Also Read - बतौर कप्तान पहला मैच जीतने के बाद बोले बेन स्टोक्स- न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत काफी अहम

इंग्लैंड सिर्फ 132 रन पर ऑलआउट

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड 40 ओवरों में सिर्फ 132 रन पर सिमट गई. 45 रन तक 7 विकेट गंवा चुकी न्यूजीलैंड को कॉलिन डी ग्रैंडहोम (Colin de Grandhomme) ने संभालने की कोशिश की. ग्रैंडहोम ने 50 गेंदों में 4 चौकों की मदद से नाबाद 42 रन बनाए, लेकिन टीम को सम्मानजनक स्कोर तक नहीं पहुंचा सके. विपक्षी टीम की ओर से मैटी पॉट्स (Matty Potts) के अलावा जेम्स एंडरसन 4 विकेट झटके.

इंग्लैंड ने हासिल की 9 रन की लीड

इसके जवाब में इंग्लैंड 141 रन पर सिमट गई. हालांकि इंग्लैंड ने 9 रन की लीड हासिल कर ली. मेजबान के सलामी बल्लेबाज जैक क्रॉली और एलेक्स लीस ने शुरुआती विकेट के लिए 59 रन जुटाए. क्रॉली 56 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए. उनके अलावा लीस ने 35, जबकि जो रूट ने 11 रन की पारी खेली. बाकी कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका.

इंग्लैंड को जीत के लिए 277 रन का टारगेट

न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 285 रन बनाए, जिसके साथ इंग्लैंड को जीत के लिए 277 रन का टारगेट मिला. दूसरी पारी में भी उसकी शुरुआत खराब रही. टीम ने 56 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. यहां से डेरिल मिचेल ने टॉम ब्लंडेल के साथ पांचवें विकेट के लिए 195 रन की साझेदारी की, जिसने न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में ला दिया था.

मिचेल 12 चौकों में 198 रन बनाकर आउट हुए, जबकि ब्लंडेल ने इतने ही चौकों की मदद से 96 रन की पारी खेली. इनके अलावा टिम साउदी ने 21 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से स्टुअर्ट ब्रॉड और मैटी पॉट्स ने 3-3 विकेट झटके.

शतक की ओर जो रूट

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने तीसरे दिन की समाप्ति तक 216/5 रन बना लिए हैं. दूसरी पारी में कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) 54 रन बनाकर आउट हुए. फिलहाल जो रूट (Joe Root) 77 रन बना चुके हैं, जबकि बेन फॉक्स 9 रन जुटा चुके हैं.