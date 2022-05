इंग्‍लैंड दौरे पर न्‍यूजीलैंड की टीम दो जून से टेस्‍ट सीरीज की शुरुआत करने जा रही है. दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज से बेन स्‍टोक्‍स (Ben Stokes) रेगुलर कप्‍तान के रूप में डेब्‍यू करने जा रहे हैं. नए टेस्‍ट कोच ब्रेंडन मैक्‍कुलम (Brendon Mccullum) के लिए इंग्‍लैंड की टीम के साथ यह पहला ही मैच होगा. लॉर्ड्स के मैदान पर होने वाले पहले टैस्‍ट मैच में अबतक टिकट नहीं बिक पाने से पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) काफी निराश हैं. उन्‍होंने इसे लेकर ईसीबी को आड़े हाथों लिया. वॉन का मानना है कि ईसीबी ने टिकट की कीमत इतनी अधिक रखी है कि लोग स्‍टेडियम में मैच देखने के लिए आने से बच रहे हैं.Also Read - जिम्‍बाब्‍वे 19 साल बाद करने जा रहा है ऑस्‍ट्रे‍लिया का दौरा, यहां देखें पूरा शेड्यूल

द डेली टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले चार दिनों में 20,000 सीटें खाली रह गई हैं और टिकटों की अत्यधिक कीमत (100-160 पाउंड के बीच) होने के कारण वो बिक्री ही नहीं. रिपोर्ट में कहा गया है कि सोमवार की शाम तक लॉर्डस में पहले दिन 1800 टिकट, दूसरे दिन 2500, तीसरे दिन 4600 और चौथे दिन 9600 टिकटों की बिक्री करने की कोशिश की जा रही है. आमतौर पर अंग्रेजी गर्मियों की शुरुआत के लिए लॉर्डस टेस्ट दर्शकों के लिए रोमांचक टेस्ट होता है.

How about working out a way to get the tickets remaining at Lords to kids with a parent for £40 to make sure it is full .. it’s the school holidays and lots of kids will be around to go to the Test match ?? @HomeOfCricket ??? #Lords #ENGvNZ

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) May 31, 2022