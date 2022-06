England vs New Zealand, 2nd Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच नॉटिंघम में दूसरा टेस्ट मैच केला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन लंच तक न्यूजीलैंड ने मजबूत पकड़ बना रखी है. फिलहाल मेहमान टीम ने 5 विकेट खोकर 412 रन बना लिए हैं. फिलहाल डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) अपने खाते में 128 रन जोड़ चुके हैं.Also Read - Live Score, England vs New Zealand, 2nd Test: इंग्‍लैंड बनाम न्‍यूजीलैंड - लाइव स्‍कोर

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जड़ा शतक डेरिल मेचिल के लिए बेहद खास रहा. मिचेल का यह लगातार दूसरा शतक रहा. इसके साथ उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में कुल तीन शतक अपने नाम कर लिए हैं. Also Read - फैंस के लिए खुशखबरी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर सकता है ये दिग्गज

डेरिल मिचेल इस शतक के साथ विराट कोहली (Virat Kohli), शाई होप और स्टीव स्मिथ के क्लब में शामिल हो गए हैं. वह चौथे विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने साल 2016 के बाद इंग्लैंड में किसी टेस्ट शृंखला में दो सेंचुरी जड़ी. Also Read - कोविड के कारण इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हुए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 412 रन बनाए. टीम को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. कप्तान टॉम लैथम ने विल यंग के साथ 84 रन की साझेदारी की.

न्यूजीलैंड उस वक्त तक शानदार स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन लगातार गेंदों पर विल यंग (47) और लैथम (26) आउट हो गए. इसके बाद डेवोन कॉन्वे ने हैनरी निकल्स के साथ तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकी साझेदारी. कॉन्वे ने 46, जबकि निकल्स ने 30 रन टीम के खाते में जोड़े.

न्यूजीलैंड ने 169 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था. यहां से डेरिल मिचेल ने टॉम ब्लंडेल (Tom Blundell) के साथ पांचवें विकेट के लिए 236 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. ब्लंडेल 198 बॉल में 14 चौकों की मदद से 106 रन बनाकर आउट हुए.

दूसरे दिन लंच के खेल तक मिचेल 231 गेंदों का सामना कर चुके हैं. उन्होंने अब तक 17 चौके और 2 छक्के लगाए हैं. विपक्षी टीम की ओर से जेम्स एंडरसन और बेन स्टोक्स 2-2, जबकि जैक लीच 1 शिकार कर चुके हैं.