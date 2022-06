England vs New Zealand, 2nd Test: इंग्लैंड ने नॉटिंघम (Nottingham) में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की शृंखला पर 2-0 से अपना कब्जा जमा लिया है. सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 23 जून से लीड्स में खेला जाएगा.Also Read - टेस्‍ट मैच में केवल चौकों-छक्‍कों से बने गए हजार से ज्‍यादा रन, टूटा गया भारत -ऑस्‍ट्रेलिया का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड

इस मुकाबले में रनों का अंबार लग गया. दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर इतने रन बटोरे कि रिकॉर्ड टूटने से बस जरा से चूक गए. इस मुकाबले में कुल 1675 रन बने. इंग्लैंड की धरती पर किसी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड 1723 रन है, जो साल 1948 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया था.

1723 रन- इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया (1948)

1675 रन- इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (2022)

1614 रन- इंग्लैंड बनाम भारत (1990)

1610 रन- इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (2015)

1603 रन- इंग्लैंड बनाम भारत (1990)

मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 553 रन पर सिमट गई. न्यूजीलैंड की तरफ से डेरिल मिचेल ने 190, जबकि टॉम ब्लंडेल ने 106 रन की पारी खेली. इसके जवाब में इंग्लैंड ने 539 रन बनाकर मेहमान टीम को करारा जवाब दिया. इंग्लैंड की तरफ से ओले पोप ने 145, जबकि जो रूट ने 176 रन की पारी खेली.

A total of 1675 runs were scored in the second #ENGvNZ Test, making it one of the all-time highest scoring Tests played on English soil 👏#WTC23 pic.twitter.com/6CRkaoPZqn

