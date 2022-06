England vs New Zealand, 2nd Test: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (ENG vs NZ) के बीच नॉटिंघम में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहली पारी में विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. मेहमान टीम ने 145.3 ओवर में 553 रन बनाए, जिसमें ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने 16 रन का योगदान दिया. ट्रेंट बोल्ट ने 18 गेंदों की पारी में 4 चौके जड़े और वह नाबाद पवेलियन लौटे. इसी के साथ बोल्ट ने दिग्गज खिलाड़ी मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) की बराबरी कर ली है. रोचक बात ये है कि बोल्ट ने गेंदबाजी में नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में मुरलीधरन की बराबरी की है.Also Read - स्‍टुअर्ट ब्रॉड के पब में लगी भयंकर आग, भारी आर्थिक नुकसान पर इंग्लिश पेसर ने दिया भावुक जवाब

ट्रेंट बोल्ट 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले संयुक्त रूप से नंबर-1 बल्लेबाज बन चुके हैं. ट्रेंट बोल्ट और मुथैया मुरलीधरन ने इस नंबर पर बैटिंग करते हुए 623 रन बनाए हैं.

नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन (टेस्ट):

623 रन- मुथैया मुरलीधरन

623 रन- ट्रेंट बोल्ट

609 रन- जेम्स एंडरसन

603 रन- ग्लैन मैकग्रा