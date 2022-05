England vs New Zealand Test Series: बेन स्टोक्स (Ben Stokes) को इंग्लैंड का नया कप्तान बनाया गया है. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड (England vs New Zealand) के बीच 2 जून से लॉर्ड्स में टेस्ट सीरीज की शुरुआत होगी. स्टोक्स ने संकेत दिए हैं कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की शृंखला में तेज गेंदबाज जिमी एंडरसन (James Anderson) और स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) को वापस लाना चाहते हैं. बेन स्टोक्स ने इसके साथ ही कहा कि जो रूट इंग्लैंड के उप कप्तान नहीं होंगे. वह अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करें.Also Read - ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 बनी ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर पहुंची टीम इंडिया

बता दें कि इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज दौरे के लिए जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड को नजरअंदाज कर दिया गया था. इंग्लैंड तब जो रूट की अगुवाई में 0-1 से सीरीज हार गई थी. श्रृंखला की हार के बाद रूट ने पद छोड़ दिया था क्योंकि इस दौरान उनकी काफी आलोचनाएं की गईं थी.

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने अब रॉब की को अपनी पुरुष टीम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में पुष्टि की है और स्टोक्स को टेस्ट कप्तान के रूप में नियुक्त किया है. स्टोक्स ने कहा कि वह इंग्लैंड को विजेता के रूप में वापस लाने के इच्छुक हैं. उन्होंने कहा कि उनकी योजना इस सीजन में दोनों तेज गेंदबाजों को वापस लाने की है.

बेन स्टोक्स ने बीबीसी स्पोर्ट से कहा, “मैं इंग्लैंड के लिए क्रिकेट मैच जीतना चाहता हूं. इसलिए मेरा सबसे पहला काम प्लेइंग इलेवन में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनने का है और अगर स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन फिट हैं तो वे यहां चयन के लिए उपलब्ध होंगे.”

स्टोक्स ने रूट को इंग्लैंड टेस्ट टीम के उप-कप्तान का नेतृत्व करने के विकल्प को भी खारिज कर दिया, क्योंकि वह चाहते हैं कि रूट अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करें. रूट ने अब तक 25 टेस्ट शतक बनाए हैं और आईसीसी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में वे चौथे नंबर पर हैं. यह पूछे जाने पर कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीजन में इंग्लैंड के पहले टेस्ट के लिए किसको जगह दी जाएगी, तो स्टोक्स ने संकेत दिया कि वह ऐसे खिलाड़ी चाहते हैं जो टीम को मैच जीता सके.

England vs New Zealand Test Series Schedule

2-6 जून- पहला टेस्ट मैच (लॉर्ड्स, लंदन)

10-14 जून- दूसरा टेस्ट मैच (ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम)

23-27 जून- तीसरा टेस्ट मैच (हेडिंग्ले, लीड्स)