England vs New Zealand, ICC Mens T20 World Cup 2021 Semifinal Live: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच आबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में सेमीफाइनल मैच की शुरुआत से ठीक पहले 2 मिनट का मौन रखा गया. राष्ट्रगान से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने दिवंगत हेड पिच क्यूरेटर मोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान दोनों टीमें ब्लैक आर्म बैंड पहनकर उतरीं.

बता दें कि सुपर-12 के दौर में 7 नवंबर को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही मोहन सिंह का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया था. मोहन 15 वर्षों से अबू धाबी क्रिकेट के जुड़े थे और इस दौरान उन्होंने सभी आयोजन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

बता दें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में बुधवार को शेख जायद स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. कीवियों ने सुपर 12 के पांच मैचों में से चार में जीत दर्ज की थी, तो वहीं इंग्लैंड ने भी पांच में से चार में जीत दर्ज की थी.

इंग्लैंड ने सुपर-12 में 5 में से 4 मैच अपने नाम किए हैं. इंग्लैंड की टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट के सुपर 12 चरण में शानदार प्रदर्शन से दबदबा बनाते हुए जीत दर्ज की लेकिन अंतिम ग्रुप मैच में उसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट की हार के साथ की और फिर लय हासिल करते हुए लगातार चार मुकाबले जीते है.

T20 World Cup 2021, England vs New Zealand Playing XI:

न्यूजीलैंड इलेवन : मार्टिन गुप्टिल, डेरिल मिचेल, केन विलियमसन (कप्तान), डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, टिम साउदी, ईश सोढ़ी और ट्रेंट बोल्ट.

इंग्लैंड इलेवन : इयोन मोर्गन (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), जॉनी बेयरस्टो, डेविड मालन, मोईन अली, सैम बिलिंग्स, लियाम लिविंगस्टोन, क्रिस वोक्स, क्रिस जॉर्डन, मार्क वुड और आदिल राशिद.