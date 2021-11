England vs New Zealand, ICC Mens T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड ने 10 नवंबर को इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 166 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 6 गेंदें शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड ने साल 2010 में टी20 विश्व कप खिताब अपने नाम किया था, जिसके बाद उसके बाद यह ‘गोल्डन चांस’ था. वहीं न्यूजीलैंड ने वनडे वर्ल्ड कप-2019 का बदला लेते हुए इंग्लैंड को इस सीजन खिताब से दूर कर दिया.Also Read - PAK vs AUS, T20 World Cup 2021: पाकिस्तान को बड़ी राहत, सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले Mohammad Rizwan-Shoaib Malik फिट घोषित

सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की हार से पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain) निराश हैं. हुसैन के मुताबिक इयोन मोर्गन की टीम ने अपना डेथ बॉलिंग विभाग को बेहतर नहीं किया है, जिसकी कीमत टीम को 2016 के वर्ल्ड कप में भी चुकानी पड़ गई थी. Also Read - PAK vs AUS, T20 World Cup Semifinal: Brian Lara की भविष्यवाणी, इन टीमों के बीच खेला जाएगा फाइनल

नासिर हुसैन ने कहा, “जिस तरह इंग्लैंड की डेथ बॉलिंग की कीमत उन्हें पिछले टी20 विश्व कप के फाइनल में चुकानी पड़ी थी, उसी तरह बुधवार को यहां एक बार फिर से देखने को मिला. यह उनके खेल का एक पहलू है, जिसे इंग्लैंड की टीम ठीक करने में असफल रही है. इस सेमीफाइनल में 17वें ओवर तक सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन क्रिस जॉर्डन के उस एक ओवर ने पूरे मैच को पलटकर रख दिया.” Also Read - पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर को भरोसा- T20 फॉर्मेट को बहुत जल्द अलविदा बोल देंगे Virat Kohli

20 ओवर में 166/4 बनाने के बाद, इंग्लैंड को बुधवार को अबू धाबी में न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी चार ओवरों में 57 रनों का बचाव करना था. लेकिन क्रिस जॉर्डन, आदिल रशीद और क्रिस वोक्स ने अगले तीन ओवरों में 23, 14 और 20 रन देकर मैच को न्यूजीलैंड के पक्ष में कर दिया.

नासिर हुसैन ने महसूस किया कि तेज गेंदबाज टायमल मिल्स के डेथ ओवर में न रहने से इंग्लैंड का नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वे डेविड विली के साथ टॉप इलेवन में जा सकते थे. उन्हें भी सेमीफाइनल में मौका नहीं दिया गया.

हुसैन के मुताबिक इंग्लैंड ने डेथ ओवरों में ही न्यूजीलैंड को पूरी तरह से मैच दे दिया, लेकिन इसके लिए क्रिस जॉर्डन को ही दोषी ठहराना गलत है. हालांकि उनके ओवर में जिमी नीशम ने खेल का पूरा रुख बदल दिया.