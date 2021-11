England vs New Zealand, ICC Mens T20 World Cup 2021: न्यूजीलैंड से मिली 5 विकेट से हार के बाद इंग्लैंड ट्रॉफी की रेस से बाहर है. इंग्लैंड ने 10 नवंबर को आबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 166 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 1 ओवर शेष रहते जीत दर्ज कर ली. न्यूजीलैंड पहली बार टी20 विश्व कप के खिताबी मुकाबले में पहुंचा है. इस टीम ने उस इंग्लैंड को मात दी है, जिसने वनडे विश्व कप-2019 के फाइनल में खिताब जीतने के उसके सपने को चकनाचूर किया था.Also Read - ENG vs NZ, T20 World Cup 2021: आखिर क्यों फाइनल से चूका इंग्लैंड, Nasser Hussain ने बताई वजह

टूर्नामेंट से इंग्लैंड के बाहर होने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने केविन पीटरसन (Kevin Pietersen) का मजाक उड़ाया है. इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर लिखा, इस टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ पाकिस्तान या अफगानिस्तान ही इंग्लैंड को शिकस्त दे सकती है, लेकिन और यह लेकिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि मैच को शारजाह जैसी पिच पर ही खेला जाना चाहिए. अगर कहीं और खेलना है, तो फिर यह ट्रॉफी इंग्लैंड को वैसे ही दो, जैसे कि इस वक्त चेल्सी को ईपीएल ट्रॉफी दे दी जानी चाहिए."

पीटरसन के इस ट्वीट पर वसीम जाफर ने मजे लिए हैं. उन्होंने एक मीम शेयर किया, जिसमें केविन पीटरसन की तस्वीर के साथ लिखा था, “हां हम तो यहां पर बुर्ज खलीफा देखने आए हैं.”

बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम तीन साल में तीसरा फाइनल खेलने जा रही है. न्यूजीलैंड 2019 विश्व कप (50 ओवर) के फाइनल में इंग्लैंड से हार गया था, जबकि कीवी टीम ने पिछले साल इंग्लैंड में आईसीसी टेस्ट विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को हराया. अब टी20 विश्व कप में ये टीम ट्रॉफी के लिए अपना दावा पेश करेगी.