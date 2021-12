एशेज टेस्ट में इंग्लैंड की टीम मंगलवार को सिर्फ 68 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. इसी के साथ वह मेलबर्न टेस्ट तीसरे ही दिन पारी और 14 रन से हार गई. इंग्लैंड को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) के लिए है क्योंकि उनकी नजर में इन दिनों कोई भी टीम 100 से नीचे के स्कोर पर ऑल आउट हो ही नहीं सकती.Also Read - Ashes 2021-22: इंग्लैंड की हार से खफा पूर्व खिलाड़ी, बोले- कई खिलाड़ियों की होगी टीम से छुट्टी

साल 2019 में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सिर्फ 92 रन पर ऑलआउट हो गई थी, तब माइकल वॉन ने ट्वीट कर टीम इंडिया पर कटाक्ष किया था. ऐसे में अब जब इंग्लैंड भारत से कम स्कोर सिर्फ 68 रन पर सिमट गई तो वॉन को आईना दिखाने का जिम्मा भारत के पूर्व टेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने उठाया. Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत में बने कई अनोखे कीर्तिमान, स्कॉट बोलैंड ने किया ये कारनामा

Also Read - AUS vs ENG Test: रणनीति, प्‍लेइंग-11, माइंडसेट सब गलत था, पोंटिंग ने शर्मनाक हार पर लगाई इंग्‍लैंड की क्‍लास

जाफर ने वॉन को कहा कुछ नहीं है लेकिन वॉन के इस पुराने ट्वीट को दिखाकर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट कर दिया है और इसमें वह आंख मारते हुए स्माइल कर रहे हैं. जाफर का यह अंदाज पूरी कहानी बयां कर रहा है कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं.

92 all out India … Can’t believe any team would get bowled out for under a 100 these days !!!!!!

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 31, 2019