England vs India, 1st Test: भारत-इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम (Trent Bridge, Nottingham) में पहला टेस्ट मैच जारी है, जिसके तीसरे दिन तक इंग्लैंड 70 रन से पिछ रहा है. इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बगैर किसी नुकसान के 25 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश के चलते तीसरा सेशन बर्बाद हो गया. दोनों टीमों के बीच यह 5 मुकाबलों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारत बढ़त हासिल करने का गोल्डन चांस बना चुका है.

इंग्लैंड की पहली पारी 183 रनों पर सिमटी गई थी. इसके जवाब में भारत 183 रन बनाकर पहली इनिंग के आधार पर 95 रन की लीड हासिल की. भारत ने मुकाबले के तीसरे दिन चार विकेट पर 125 रन से आगे खेलना शुरू किया. राहुल ने 57 और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सात रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई. हालांकि, पंत ज्यादा देर नहीं टिक सके और पांचवें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए. उन्होंने 20 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्के की मदद से 25 रन बनाए.

इसके बाद राहुल ने रवींद्र जडेजा के साथ पारी आगे बढ़ाई और दोनों ने भारत की स्थिति संभालते हुए छठे विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की. हालांकि, राहुल शतक बनाने से चूक गए और छठे बल्लेबाज के रूप में आउट हुए. एंडरसन ने राहुल को आउट करने के बाद नए बल्लेबाज के तौर पर उतरे शार्दुल ठाकुर (0) को पवेलियन भेजा. जडेजा ने फिर अपना अर्धशतक पूरा किया लेकिन इसके बाद वह भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और आठवें बल्लेबाज के रूप में 86 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से 56 रन बनाकर आउट हुए.

Persistent rain forces play to be called off in Nottingham.#ENGvIND | #WTC23 | https://t.co/HOyTN1o5ml pic.twitter.com/mTXi4keVel

— ICC (@ICC) August 6, 2021