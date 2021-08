England vs India, 1st Test: भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच नॉटिंघम (Trent Bridge, Nottingham) में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें टीम इंडिया ने पकड़ बना ली है. भले ही भारत मुकाबले में लीड की ओर हो, लेकिन यहां इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) ने एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. एंडरसन ने विराट कोहली (Virat Kohli) को 40.2 ओवर में आउट किया. यह उनके टेस्ट करियर का 619वां विकेट रहा.Also Read - England vs India, 1st Test: Rohit Sharma विकेट गंवाने के बाद खुद से खफा, पवेलियन लौटते वक्त गुस्से में दिखे

इसी के साथ एंडरसन ने भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) के 619 टेस्ट विकेट की बराबरी कर ली, जिन्होंने 132 मैचों में यह कारनामा किया था. एंडरसन को कुंबले की बराबरी के लिए 163 टेस्ट मैच खेलने पड़े. Also Read - England vs India, 1st Test: Rishabh Pant ने दिलाया भारत को 'विकेट', खुद Virat Kohli भी रह गए दंग

अब एंडरसन से आगे केवल श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (800 विकेट) और आस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर शेन वॉर्न (708 विकेट) हैं. टेस्ट में विकेटों के हिसाब से एंडरसन सबसे सफल तेज गेंदबाज हैं. Also Read - खिलाड़ियों का मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना सकारात्मक चीज है: जेम्स एंडरसन

टेस्ट करियर में सर्वाधिक विकेट:

800 – मुथैया मुरलीधरन

708 – शेन वॉर्न

619 – जेम्स एंडरसन

619 – अनिल कुंबले

563 – ग्लेन मैकग्रा

बता दें कि तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने लगातार गेंदों पर दो विकेट लेकर भारत को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाने दिया.

One ball bowled after tea and the rain has returned! 🌧

India are 125/4, still 58 runs behind England.#ENGvIND | #WTC23 | https://t.co/HOyTN1o5ml pic.twitter.com/bYCJcAbJ2F

— ICC (@ICC) August 5, 2021