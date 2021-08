England vs India, 1st Test: इंग्लैंड ने भारत को ट्रेंट ब्रिज (Trent Bridge, Nottingham) में पहले टेस्ट मैच में जीत के लिए 209 रन का टारगेट दिया है. मेजबान टीम की ओर से दूसरी इनिंग में कप्तान जो रूट (Joe Root) ने सर्वाधिक 109 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने इयान बॉथम और ग्राहम गूच जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया है. दरअसल यह भारत के खिलाफ टेस्ट में जो रूट का छठा शतक रहा. इसी के साथ वह इस टीम के खिलाफ इंग्लैंड की ओर सर्वाधिक टेस्ट जड़े के मामले में तीसरे पायदान पर आ गए. इस फेहरिस्त में एलिस्टर कुक टॉप पर हैं, जिन्होंने 54 पारियों में 7 बार यह कारनामा किया.Also Read - India vs England 1st Test Day 4, Live Updates: Joe Root ने ठोका 21वां टेस्ट शतक, भारत को 209 रन का टारगेट

इस फेहरिस्त में इयान बॉथम और ग्राहम गूच 6-6 शतक जड़ चुके हैं. हालांकि बॉथम को इसके लिए 17 पारियां खेलनी पड़ीं, जबकि गूच ने 33 पारियों में टीम इंडिया के खिलाफ 6 टेस्ट सेंचुरी जड़ी.

इंग्लैंड की ओर से भारत के खिलाफ सर्वाधिक टेस्ट शतक:

7 एलिस्टर कुक (54 पारियां)

6 केविन पीटरसन (28)

6 जो रूट (38)

5 इयान बॉथम (17)

5 ग्राहम गूच (33)

बता दें कि इंग्लैंड ने मुकाबले के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 303 रन बनाकर भारत के सामने पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीतने के लिए 209 रन का लक्ष्य रखा. इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जो रूट ने सर्वाधिक 109 रन बनाए, जबकि भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 64 रन देकर पांच तथा मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने दो-दो विकेट लिए. मोहम्मद शमी को एक विकेट हाथ लगा.

