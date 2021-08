England vs India, 1st Test: भारतीय क्रिकेट टीम नॉटिंघम (Trent Bridge, Nottingham) में इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेल रही है, जिसमें टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 95 रन की लीड हासिल हुई. भारत की पहली पारी के दौरान रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने 9 बाउंड्री की मदद से 56 रन बनाए. इसके साथ ही रवींद्र जडेजा ने एक खास सूची में जगह बना ली.Also Read - England vs India, 1st Test: भारत ने हासिल की 95 रन की लीड, Ollie Robinson ने झटके 5 विकेट

रवींद्र जडेजा टेस्ट में 2000 रन के साथ 200+ शिकार करने वाले 5वें भारतीय बन चुके हैं. जडेजा ने 53 टेस्ट में इस मुकाम को हासिल कर लिया. उनसे पहले कपिल देव, हरभजन सिंह, रविचंद्रन अश्विन और अनिल कुंबले यह कारनामा कर चुके हैं. कपिल देव को यहां तक पहुंचने के लिए 50, जबकि अश्विन को 51 टेस्ट मैच खेलने पड़े थे. Also Read - India vs England 1st Test: Wasim Jaffer ने इंग्लिश फैन्‍स की ली फिरकी, 'इंग्‍लैंड का फैन होना भी बड़ा मुश्किल है....'

India add 33 for the last wicket to take their lead to 95 runs.

Ollie Robinson picks up a five-for, while Anderson gets four wickets.#ENGvIND | #WTC23 | https://t.co/HOyTN16tXL pic.twitter.com/NAsYNWAFej

