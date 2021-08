England vs India, 1st Test: भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम (Trent Bridge, Nottingham) में पहले टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई है. मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. मैच के पहले ही सेशन में कुछ ऐसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान भारत के विकेटकीपर रिषभ पंत (Rishabh Pant) की वजह से टीम को सफलता हाथ लगी. आइए, जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी…Also Read - 'Virat आईसीसी ट्रॉफी जीत पाएंगे या नहीं हम नहीं बता सकते; नोवाक जोकोविच भी तो...'

दरअसल इंग्लैंड की पारी के 21वें ओवर में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की दूसरी अंपायर ने पर जैक क्रॉली (Zak Crawley) के खिलाफ आउट की अपील की गई, लेकिन बल्लेबाज को थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया. इसके बाद इसी ओवर की छठी गेंद पर एक बार फिर टीम ने जैक क्रॉली के खिलाफ अपील की, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉटआउट दिया और इसके बाद कप्तान विराट कोहली और रिषभ पंत के बीच रिव्यू के लिए काफी लंबे वक्त तक बात होती रही. Also Read - IND vs ENG 1st Test: आर. अश्विन को बाहर बैठाने पर VVS Laxman ने उठाए सवाल, Wasim Jaffer ने किया मजेदार ट्वीट

