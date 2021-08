England vs India, 2nd Test: भारत-इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स (Lord’s) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके चौथे दिन के खेल तक मेहमान टीम ने 6 विकेट खोकर 181 रन बना लिए हैं. टीम इंडिया के पास यहां से 154 रन की लीड है. फिलहाल रिषभ पंत (Rishabh Pant) 14, जबकि इशांत शर्मा (Ishant Sharma) 4 रन बनाकर नाबाद हैं. एक वक्त मुकाबला ड्रॉ की ओर जाता नजर आ रहा था, लेकिन तीसरे सत्र में टीम इंडिया ने जिस तरह विकेट गंवाए, उससे अब मैच रोमांचक बन गया है.Also Read - हिंसा के बाद मेघालय के गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा, शिलांग में लगाया गया पूर्ण कर्फ्यू; मेघालय के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट बंद

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पहली पारी में 364 रन बनाए. टीम इंडिया की ओर से केएल राहुल ने 129, जबकि रोहित शर्मा ने 83 रन की पारी खेली. वहीं इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने सर्वाधिक 5 शिकार किए. उनके अलावा रॉबिन्सन और मार्क वुड को 2-2 सफलता हाथ लगी.

इसके जवाब में इंग्लैंड ने खराब शुरुआत के बावजूद 391 रन बनाकर 27 रन की लीड हासिल की. मेजबान टीम की ओर से कप्तान जो रूट ने नाबाद 180 रन बनाए. उनके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 57, जबकि रोरी बर्न्स ने 49 रन जुटाए. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज को 4, जबकि इशांत शर्मा को 3 विकेट मिले.

भारत ने दूसरी पारी में इंग्लैंड की लीड उतारने में अपने सलामी बल्लेबाजों को खो दिया. 27 के स्कोर तक केएल राहुल (5) और रोहित शर्मा (21) पवेलियन लौट चुके थे. यहां से देश को कप्तान विराट कोहली से उम्मीदें थीं, लेकिन वह 20 रन बनाकर चलते बने.

Stumps at Lord’s🏏

Late strikes ensure the hosts end day four on a high!#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/ZnddNSqyzB pic.twitter.com/wkOf0BTJQe

— ICC (@ICC) August 15, 2021