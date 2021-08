England vs India, 2nd Test: भारतीय टीम ने लॉर्ड्स (Lord’s) में जारी दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रन का टारगेट दिया है. भारत ने मुकाबले के पांचवें दिन 298/8 के स्कोर पर दूसरी पारी को घोषित किया. एक वक्त टीम इंडिया मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही थी, लेकिन मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का मैच का पासा पलट दिया. 5 मुकाबलों की शृंखला का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था. ऐसे में यह मुकाबला काफी अहम बन चुका है.Also Read - India vs England, 2nd Test, Day 5 LIVE Updates: इंग्लैंड को दूसरा झटका, रोमांचक हुआ टेस्ट मैच

बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया पहली पारी में 364 रन सिमट गई. भारत की ओर से इस दौरान केएल राहुल ने 129, जबकि रोहित शर्मा ने 83 रन की पारी खेली. वहीं इंग्लैंड की ओर से जेम्स एंडरसन ने सर्वाधिक 5 शिकार किए. उनके अलावा रॉबिन्सन और मार्क वुड को 2-2 सफलता हाथ लगी. Also Read - India vs England- अगर भारत ने 65-70 रन और जोड़ लिए तो इंग्लैंड के लिए मुश्किल: Moeen Ali

इसके जवाब में इंग्लैंड ने खराब शुरुआत के बावजूद 391 रन बनाकर 27 रन की लीड हासिल की. मेजबान टीम की ओर से कप्तान जो रूट ने नाबाद 180 रन बनाए. उनके अलावा जॉनी बेयरस्टो ने 57, जबकि रोरी बर्न्स ने 49 रन जुटाए. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज को 4, जबकि इशांत शर्मा को 3 विकेट मिले. Also Read - India vs England, 2nd Test, Day 4 Highlights: मुश्किल में टीम इंडिया, मेजबान इंग्लैंड के पास 'गोल्डन चांस'

दूसरी पारी में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. महज 27 रन तक टीम ने केएल राहुल (5) और रोहित शर्मा (21) का विकेट गंवा दिया था. वहीं कप्तान विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर सके और महज 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

India have declared on 298/8!

England will chase a target of 272 for a victory 🎯#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/rhWT865o91 pic.twitter.com/GqnfTRbIdv

— ICC (@ICC) August 16, 2021