England vs India, 2nd Test: भारत-इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स (Lord's, London) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया. जो रूट ने इस मुकाबले में 13वां रन पूरा करते ही खास लिस्ट में जगह बना ली. रूट अब इंग्लैंड के लिए 8900 टेस्ट रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं. इसके अलावा वह देश के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन बनाने के मामले में दूसरे पायदान पर आ चुके हैं.

जो रूट ने इस मामले में ग्राहम गूच (Graham Gooch) को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए 8900 रन बनाए. अब रूट से आगे सिर्फ एलिस्टर कुक (Alastair Cook) हैं, जिन्होंने 161 टेस्ट की 291 पारियों में कुल 1247 रन बनाए.

इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक टेस्ट रन:

12472 एलिस्टर कुक

8905 जो रूट (18)

8900 ग्राहम गूच

8463 एलेक स्टीवर्ट

8231 डेविड गोवर

बता दें कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए. भारतीय पारी का आकर्षण सलामी बल्लेबाज केएल राहुल का शतक रहा. उन्होंने 250 गेंदों पर 129 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल है.

