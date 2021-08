England vs India, 2nd Test: भारत ने मेजबान इंग्लैंड को लॉर्ड्स (Lord’s) में जीत के लिए 272 रन का टारगेट दिया है. मुकाबले के पांचवें दिन की शुरुआत में भारत मैच में पिछड़ता नजर आ रहा था, लेकिन पुछल्ले बल्लेबाजों ने मैच का पासा ही पलट दिया. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) और जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के बीच 9वें विकेट के लिए 89 रन की अटूट साझेदारी हुई, जिसके साथ इंग्लैंड ने जीत की आस खो दी. इस दौरान मोहम्मद शमी ने 70 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 56 रन बनाए, जिसके साथ उन्होंने इतिहास रच दिया.Also Read - England vs India, 2nd Test: पलट गया मैच का पासा, भारत ने मेजबान इंग्लैंड को जीत के लिए दिया 272 रन का टारगेट

मोहम्मद शमी लॉर्ड्स टेस्ट में 9वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं. उन्होंने इस मामले में भुवनेश्वर कुमार को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने साल 2014 में इस मैदान पर 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बनाए थे. Also Read - England vs India, 2nd Test: Virat Kohli का नया कारनामा, Mohammad Azharuddin के बाद ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान

लॉर्ड्स टेस्ट में 9वें नंबर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज- Also Read - England vs India, 2nd Test: Virat Kohli लगातार 49वीं पारी में शतक से महरूम, फैंस हुए मायूस

56 रन – मो. शमी (2021)

52 रन – भुवनेश्वर कुमार (2014)

51 रन – अमर सिंह (1932)

बता दें कि भारत ने मुकाबले के पांचवें दिन मेजबान टीम के सामने जीत के लिए 272 रनों का लक्ष्य रखा है. भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने दूसरी पारी 8 विकेट पर 298 रनों पर घोषित की.

मोहम्मद शमी 56 और जसप्रीत बुमराह 34 रनों पर नाबाद लौटे. इन दोनों ने नौवें विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी की. शमी ने 70 गेंदों पर छह चौके और एक छक्का लगाया जबकि बुमराह ने 64 गेंदों पर तीन चौके लगाए. भारत ने अपनी पहली पारी में 364 रन बनाए जबकि इंग्लैंड ने पहली पारी में 394 रन बनाकर लीड हासिल की थी.

India have declared on 298/8!

England will chase a target of 272 for a victory 🎯#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/rhWT865o91 pic.twitter.com/GqnfTRbIdv

— ICC (@ICC) August 16, 2021