England vs India, 2nd Test: भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स (Lord's, London) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था, जिसके बाद अब दूसरा टेस्ट दोनों टीमों के लिए अहम बन चुका है. लॉर्ड्स टेस्ट में रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने भारत की पहली पारी में 5 चौकों की मदद से 37 रन बनाए. इसी के साथ रिषभ पंत विदेशी जमीं पर सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज बन चुके हैं.

रिषभ पंत ने इस मामले में महेद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को पीछे छोड़ दिया है. पंत ने यह कारनामा 29 पारियों में किया, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को यहां तक पहुंचने के लिए 32, जबकि फारुख इंजीनियर (Farokh Engineer) को 33 इनिंग खेलनी पड़ीं.

विदेशी धरती पर सबसे तेज 1 हजार रन पूरा करने वाले भारतीय विकेटकीपर:

29 पारियां – रिषभ पंत

32 पारियां – महेंद्र सिंह धोनी

33 पारियां – फारुख इंजीनियर

बता दें कि तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (5/62) की शानदार गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड ने दूसरे दिन भारतीय टीम की पहली 364 रन पर समेट दी. भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने 250 गेंदों पर 12 चौकों और एक छक्के की मदद से सर्वाधिक 129 रन बनाए.

India score 88 runs for seven wickets on Day 2.

Jimmy Anderson finishes with 5/62.#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/rhWT865o91 pic.twitter.com/kxPWxFOnyS

— ICC (@ICC) August 13, 2021