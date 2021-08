England vs India, 3rd Test: इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स (Leeds) में जारी तीसरे टेस्ट मैच के दौरान भारतीय बल्लेबाज पहली पारी में फ्लॉप रहे. दूसरे सेशन में ही टीम इंडिया महज 78 रन पर ऑलआउट हो गई, जो उसका इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में तीसरा न्यूनतम स्कोर रहा. इस दौरान कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी कुछ खास नहीं कर सके. कोहली महज 7 रन बनाकर आउट हो गए.Also Read - India vs England: गलत प्लेइंग XI साथ उतरी है टीम इंडिया: Nasser Hussain

विराट कोहली को जेम्स एंडरसन ने टेस्ट फॉर्मेट में 7वीं बार आउट किया. इसी के साथ इंग्लैंड का यह तेज गेंदबाज कोहली को लंबे प्रारूप में सर्वाधिक अधिक बार आउट करने वाले गेंदबाजों की सूची में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन के साथ पहले पायदान पर आ गया है. Also Read - India vs England 3rd Test: Virat Kohli का विकेट लेकर बहुत उत्साहित थे James Anderson, बताई वजह

जेम्स एंडरसन और विराट कोहली के बीच दूसरे टेस्ट से ही तीखी नोक-झोंक चल रही थी, कोहली जब हेडिंग्ले में एंडरसन का शिकार बने, तो बार्मी-आर्मी ने इस विकेट का अनोखे अंदाज में जश्न मनाया. विराट कोहली जब पवेलियन लौट रहे थे उस दौरान बार्मी आर्मी को “चिरियो… चिरियो” गाते सुना गया, जिसका मतलब होता है ‘अलविदा’. Also Read - India vs England: Rishabh Pant ने बताई इंग्लैंड के दर्शकों की हरकत- Mohammed Siraj पर फेंकी गेंद

Cheerio Virat 👋

Jimmy has 3 in the first hour 🐐#ENGvIND pic.twitter.com/OSM9jBe4DS

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 25, 2021