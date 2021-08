England vs India, 3rd Test, Day 2 Highlights: भारत-इंग्लैंड के बीच लीड्स (Leeds) में तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके दूसरे दिन तक इंग्लैंड ने अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर ली है. इंग्लैंड ने दिन की समाप्ति तक 8 विकेट गंवाकर 423 रन बना लिए हैं. इसी के साथ मेजबान टीम ने 345 रन की लीड हासिल कर चुकी है. भारत ने 5 मुकाबलों की शृंखला में 1-0 से लीड बना रखी है. ऐसे में इंग्लैंड के पास सीरीज में बराबरी का ‘गोल्डन चांस’ है.Also Read - Highlights, India vs England, 3rd Test, Day 2: जो रूट के शतक से इंग्‍लैंड 423/8, स्‍टंप तक 345 रन की बढ़त

बता दें कि मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया दूसरे सेशन में ही 78 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से रोहित शर्मा ने सबसे अधिक 19 रन बनाए. मेजबान टीम की तरफ से जेम्स एंडरसन और क्रेग ओवरटन ने 3-3 विकेट अपने नाम किए. Also Read - England vs India, 3rd Test: आप प्रत्येक विकेट गिरने के बाद बिना चिल्लाए प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं: Sunil Gavaskar

इसके जवाब में इंग्लैंड को सलामी बल्लेबाज रोरी बर्न्स और हसीब हमीद ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 135 रन की साझेदारी हुई. बर्न्स 61, जबकि हमीद 68 रन बनाकर आउट हुए. Also Read - England vs India, 3rd Test: Ravindra Jadeja ने कर दिया 'कमाल', 41 विकेट बाद हुआ ऐसा

इसके बाद कप्तान जो रूट ने डेविड मलान (70) के साथ तीसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. इंग्लैंड को 298 के स्कोर पर तीसरा झटका लगा और यहां से विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया.

Stumps on day two!

Joe Root’s century has put England in the driver’s seat 💪#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/qmnhRc14r1 pic.twitter.com/asACkegYar

— ICC (@ICC) August 26, 2021