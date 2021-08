England vs India, 3rd Test: भारत ने लीड्स (Leeds) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की पहली पारी 432 रन पर समेट दी है. मुकाबले के तीसरे दिन चौथे ओवर में मेजबान टीम ऑलआउट हो गई. इसी के साथ इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 354 रन की विशाल लीड हासिल की. 5 मुकाबलों की इस शृंखला में टीम इंडिया के पास 1-0 से लीड है. ऐसे में इंग्लैंड के पास ‘गोल्डन चांस’ है.Also Read - Lockdown In Kerala: कोरोना मचा रहा तांडव, केरल में फिर लगा लॉकडाउन, रविवार को रहेगी सख्त पाबंदी

England are bowled out for 432 and secure a massive lead of 354 runs.

