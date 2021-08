England vs India, 3rd Test: भारत के खिलाफ लीड्स (Leeds) में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाड़ी ब्लैक आर्मबैंड पहनकर उतरे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. सभी फैंस इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं. क्रिकेट प्रशंसक यह जानने को बेताब हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा, जिसके चलते इंग्लैंड के खेमे ने ब्लैक आर्मबैंड के साथ उतरने का फैसला लिया.Also Read - England vs India, 3rd Test: 'बार्मी आर्मी' ने उड़ाया Virat Kohli का मजाक, पवेलियन लौटते वक्त की ऐसी हरकत, देखें Video

आपको बता दें कि मेजबान टीम ने ऐसा अपने पूर्व कप्तान टेड डेक्सटर (Ted Dexter) के निधन पर किया है, जिनका 86 वर्ष की आयु में देहांत हो गया. डेक्सटर मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) के अध्यक्ष सहित इंग्लैंड चयनकर्ताओं के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके थे. उनके निधन से खेल जगत को गहरा सदमा लगा है. डेक्सटर गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. बुधवार को वॉल्वरहैम्प्टन के कॉम्पटन में उन्होंने अंतिम सांस ली. Also Read - England vs India, 3rd Test, Day 1 Highlights: इंग्लैंड ने बनाई लीड, पहले दिन दबाव में दिखी टीम इंडिया

Our players are wearing black armbands today to honour the passing of our former captain Ted Dexter.#ENGvIND pic.twitter.com/VF6ZeTEuVs

— England Cricket (@englandcricket) August 26, 2021