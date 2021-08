England vs India, 3rd Test: भारत-इंग्लैंड के बीच लीड्स (Headingley, Leeds) में तीसरे टेस्ट की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन दूसरे सेशन तक टीम इंडिया महज 78 रन पर ऑलआउट हो गई. यह भारत का टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा न्यूनतम स्कोर रहा. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में महज 40.4 ओवर खेले. इस दौरान टीम इंडिया ने करीब आधे घंटे के अंदर अपने अंतिम 5 विकेट गंवा दिए.Also Read - Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनाव कल से, 6 जिले में होगी वोटिंग, जानें पूरी डिटेल

भारत साल 1974 में इस टीम के खिलाफ लॉर्ड्स में महज 42 रन पर ढेर हो गया था, जिसके बाद साल 1952 में मेजबान इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में टीम इंडिया को 58 रन पर ऑलआउट किया था. Also Read - बेवजह पार्क की दीवार तोड़ रहा था शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा हंसी नहीं रुकेगी | Viral हुआ मजेदार Video

इंग्लैंड के खिलाफ भारत का न्यूनतम स्कोर: Also Read - Rajasthan News: राजस्थान के बाड़मेर में IAF का मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित

42 – लॉर्ड्स (20 जून 1974)

58- मैनचेस्टर (17 जुलाई 1952)

78- लीड्स (25 अगस्त 2021)

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. टीम को पांचवीं गेंद पर शुरुआती झटका लगा. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल खाता खोले बगैर चलते बने. इसके बाद चेतेश्वर पुजारा (1) भी चलते बने. इसके बाद कप्तान विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ 17 रन जुटाए. कोहली महज 7 के स्कोर पर पवेलियन लौटे. उन्हें टेस्ट में 7वीं बार जेम्स एंडरसन ने अपना शिकार बनाया.

इसके बाद रोहित शर्मा ने चौथे विकेट के लिए अजिंक्य रहाणे के साथ 35 रन जुटाए. रहाणे ने भारत के खाते में 18 रन जोड़े. भारत ने 58 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद टीम इंडिया को 37वें ओवर में क्रेग ओवरटन ने लगातार दो झटके दिए. रोहित शर्मा (19) और मोहम्मद शमी (0) चलते बने.

इसके अगले ओवर में सैम कर्रन ने दूसरी और तीसरी बॉल पर रवींद्र जडेजा (4) और जसप्रीत बुमराह (0) को पवेलियन लौटा दिया. भारत के तीन बल्लेबाज अपना खाता नहीं खोल सके.

India are all out ☝️

An excellent bowling performance from the hosts on day one in Leeds 👏#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/AZCdNvbRbc pic.twitter.com/gTOS7U1Gc6

— ICC (@ICC) August 25, 2021