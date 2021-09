England vs India, 4th Test: भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें क्रिस वोक्स (Chris Woakes) ने करीब सालभर बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए पहले सेशन शानदार प्रदर्शन किया. वोक्स ने मुकाबले के 9वें ओवर में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का विकेट लेकर टीम को पहली सफलता दिलाई, जिसका वीडियो खुद इंग्लैंड क्रिकेट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर साझा किया है.Also Read - England vs India, 4th Test Playing XI: इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव

वोक्स ने 21-25 अगस्त 2020 में पाकिस्तान के खिलाफ साउथम्प्टन में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, जिसके बाद आज भारत के खिलाफ वह पहली बार सफेद जर्सी में इंग्लैंड के लिए उतरे. रोहित शर्मा ने केएल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 28 रन की साझेदारी कर ली थी, लेकिन 8.6 ओवर में वोक्स की उछाल भरी गेंद में हल्का सा स्विंग दिखा और रोहित शर्मा अपने बल्ले के किनारा दे बैठे. जॉनी बेयरस्टो ने रोहित शर्मा का आसान का कैच लपका और रोहित महज 11 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. Also Read - England vs India, 4th Test, Day 1 Live Score Updates: कोहली-जडेजा टिके; लंच तक भारत का स्कोर 54/3

Also Read - भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए बटलर की जगह मोईन अली बने उपकप्तान

बता दें कि भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के पहले दिन लंच तक 54 रन तक तीन विकेट गंवा दिए. आसमान में बादल छाए थे और जो रूट ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्यौता दिया. इसके बाद रोहित शर्मा (11) को क्रिस वोक्स ने जबकि ओली रॉबिन्सन ने केएल राहुल (17) को आउट किया. जेम्स एंडरसन ने चेतेश्वर पुजारा का विकेट लिया जिससे भारत ने 39 रन पर तीन विकेट गंवा दिए. विराट कोहली 18 और रविद्र जडेजा दो रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

India have lost their top three this morning.

How will they perform in the second session?#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/zRhnFiKhzZ pic.twitter.com/aBUIVVdcNv

— ICC (@ICC) September 2, 2021