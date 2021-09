England vs India, 4th Test: भारत-इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में ‘जार्वो 69’ (Jarvo 69) चर्चा का विषय बन गया है. यू-ट्यूबर डेनियल जार्विस (Daniel Jarvis) इस सीरीज तीसरी बार मैदान में घुस आए, जिसकी वजह से मैच कुछ देर रोकना पड़ा. ‘जार्वो 69’ के इस कदर बार-बार मैदान में घुस आने से दिग्गज क्रिकेटर काफी खफा हैं. सभी ने इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है.Also Read - ओवल टेस्ट के दौरान घुटने से खून निकलने के बावजूद जेम्स एंडरसन ने जारी रखी गेंदबाजी; फैंस ने की जज्बे की तारीफ

बता दें कि यॉर्कशर काउंटी ने डेनियल जार्विस पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, लेकिन ईसीबी ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया. इसके बाद डेनियल जार्विस फिर से चौथे टेस्ट के दूसरे दिन ओवल मैदान में घुस आए, जिसके बाद उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को टक्कर मारी.

Jarvo again!!! Wants to bowl this time 😂😂 #jarvo69 #jarvo #ENGvIND #IndvsEng pic.twitter.com/wXcc5hOG9f

इस घटना के बाद आखिरकर दक्षिणी लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, ‘‘हां, जार्वो69 को दक्षिणी लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.’’

बता दें कि ओली पोप (81) और क्रिस वोक्स (50) की शानदार अर्धशतकीय पारी की मदद से इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ द ओवल में जारी चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में 290 रन बनाए. इसी के साथ मेजबान टीम ने 99 रनों की बढ़त हासिल की. इंग्लैंड को पहली पारी में ऑलआउट करने के बाद उतरी भारतीय टीम ने अच्छी शुरुआत की और दिन का खेल खत्म होने तक उसकी सलामी जोड़ी टिकी रही, जबकि इंग्लैंड के गेंदबाज खाली हाथ रहे.

Rohit Sharma and KL Rahul take India to stumps on 43/0, trailing England by 56.#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/zRhnFj1Srx pic.twitter.com/2Lxp68jbPY

— ICC (@ICC) September 3, 2021