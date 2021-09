England vs India, 4th Test: भारत-इंग्लैंड के बीच लंदन में चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मुकाबले के अंतिम दिन रोमांच देखने को मिल रहा है. पांचवें दिन की शुरुआत में टीम इंडिया वापसी करते नजर आ रही है. भले ही सलामी जोड़ी ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन इसके बाद कुछ देर बाद में भारत ने अपना पलड़ा मजबूत करना शुरू कर दिया. पहले सेशन तक मेजबान टीम ने अपने दो विकेट गंवा दिए. इस दौरान डेविड मलान (Dawid Malan) रन आउट हुए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.Also Read - Jio vs Airtel vs Vi: 11 रुपये की शुरुआती कीमत में पाएं 6GB डाटा और कई अन्य बेनिफिट्स

इंग्लैंड 100 के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिया था. इसके बाद 54वें ओवर की पहली ही गेंद पर रन चुराने की कोशिश में डेविड मलान रन आउट हो गए. मलान को भी इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन मयंक अग्रवाल के ‘रॉकेट थ्रो’ ने उनका खेल खत्म कर दिया. Also Read - अफगान भूमि का उपयोग दूसरे देशों में आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए: रूस

Excellent run out by Mayank / Pant. India got second wicket. David Malan gone. #ENGvsIND pic.twitter.com/A75oJxRQX7 — IAA ™ (@NextBiIIionairs) September 6, 2021

Also Read - Aadhaar Card Latest News: आधार कार्ड में हुआ बड़ा बदलाव ! जानिय अब पिता या पति के नाम की जगह क्या लिखा जाएगा

सलामी बल्लेबाजों हसीब हमीद (नाबाद 62) और रोरी बर्न्‍स (50) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड ने अंतिम दिन लंच ब्रेक तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 131 रन बनाए. उसे अभी जीत के लिए और 237 रन बनाने हैं. लंच ब्रेक तक हमीद 187 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 62 रन और कप्तान जोए रूट 14 गेंदों पर आठ रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. भारत की ओर से शार्दुल ठाकुर को अबतक एक विकेट मिला है.

इससे पहले, इंग्लैंड ने आज बिना विकेट खोए 77 रन से आगे खेलना शुरू किया और बर्न्‍स 108 गेंदों में दौ चौकों की मदद से 31 और हमीद ने 85 गेंदों में छह चौकों की मदद से 42 रन से पारी आगे बढ़ाई. दोनों बल्लेबाजों ने सधी हुई पारियां खेल पहले विकेट के लिए 100 रन जोड़े.

हालांकि, शार्दुल ने बर्न्‍स को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई. बर्न्‍स ने 125 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 50 रन बनाए. इसके कुछ देर बाद डेविड मलान (5) रनआउट हो गए.