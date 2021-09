England vs India, 4th Test: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब वह 10 दिन तक पृथकवास में रहेंगे. इसका साफ मतलब है कि शास्त्री मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम टेस्ट में टीम से बाहर रहेंगे. दोनों टीमों के बीच 5 मुकाबला 10 सितंबर से खेला जाना है. रवि शास्त्री के अलावा गेंदबाजी कोच भरत अरुण (Bharat Arun) और फील्डिंग कोच आर श्रीधर (R Sridhar) की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है.Also Read - ICC Player Of The Month: Jasprit Bumrah 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए नॉमिनेट, लिस्ट में Joe Root भी शामिल

रवि शास्त्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसका असर टीम इंडिया पर भी पड़ा. खुद बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ (Vikram Rathour) ने इसका खुलासा किया है.शास्त्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भरत अरुण और आर श्रीधर को आईसोलेट किया गया था. विक्रम राठौड़ ने बताया कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को जब पता चला कि टीम के कोच रवि शास्त्री का कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तो टीम कुछ समय के लिए प्रभावित हो गई थी.

राठौड़ ने कहा, "जाहिर है कि हमने इन्हें मिस किया. शास्त्री भाई, अरुण और श्रीधर काफी महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इन्होंने पिछले 5-6 वर्षो में काफी अच्छा किया है. टीम के बेहतर करने में इनका अहम योगदान है. यह सच है कि वे यहां नहीं हैं, जिस कारण सुबह थोड़ा इसका प्रभाव पड़ा. हमने यह फैसला किया कि जो हमारे हाथ में हैं हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे."

उन्होंने कहा, “मेरे ख्याल से लड़कों ने ज्यादा प्रभावित नहीं होकर अच्छा किया क्योंकि इस मामले से विचलित होने की संभावना थी. लेकिन श्रेय इन खिलाड़ियों को जाना चाहिए, जिस तरह इन्होंने खुद को नियंत्रित किया. हम एक टीम के रूप में खेले.”

बता दें कि टीम के सदस्य शनिवार की शाम और रविवार की सुबह कराए गए दो रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हैं. सहयोगी स्टाफ और सभी खिलाड़ियों को कोरोना के टीके की दोनों डोज लग चुकी हैं.

ऐसी संभावना है कि शास्त्री टीम होटल में उनकी किताब के विमोचन के मौके पर संक्रमण के शिकार हो गए क्योंकि उसमें बाहरी मेहमान भी आए थे. वहां पटेल, आर श्रीधर और भरत अरुण भी उसमें मौजूद थे.