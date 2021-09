England vs India, 4th Test: भारत ने ओवल में खेले गए चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को 157 रन से मात दी. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 2-1 से लीड बना ली है. भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) इस जीत से बेहद खुश हैं. मैच जीतने के बाद विराट कोहली ने कहा कि बतौर कप्तान उन्होंने जितना भी देखा है यह उसमें भारतीय टीम के शीर्ष तीन गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक है.Also Read - WTC 2021-23 Points Table: इंग्‍लैंड पर ऐतिहासिक जीत के साथ भारत ने पाकिस्‍तान को भी दी मात, शीर्ष पर पहुंची टीम

पुरस्कार समारोह के दौरान कोहली ने कहा, ‘‘मैंने एक कप्तान के रूप में जितना भी देखा है यह उसमें भारतीय टीम के शीर्ष तीन गेंदबाजी प्रदर्शनों में से एक है. और यह देखना शानदार रहा है. हमें एक टीम के रूप में विश्वास था कि हम सभी दस विकेट हासिल कर सकते हैं. मुझे लगता है कि दोनों मैचों (लॉर्ड्स और ओवल) में सबसे अच्छी बात टीम का जज्बा दिखाना रहा है. हम कभी मैच को बचाने (ड्रॉ) की मानसिकता से नहीं खेलते हैं. हम जीतने के लिए खेलते हैं और टीम ने जो जज्बा दिखाया है, उस पर वास्तव में गर्व है.’’ Also Read - India vs England, 4th Test: रोहित शर्मा को MoM दिए जाने से भड़के फैन्‍स, पूछा- शार्दुल की क्‍यों हुई अनदेखी ?

बुमराह ने मैच में प्रभावशाली गेंदबाजी करते हुए दिन के दूसरे सत्र में ओली पोप (02) और जॉनी बेयरस्टो (00) को बोल्ड किया. कोहली ने कहा कि बुमराह उस समय खुद गेंदबाजी करना चाह रहे थे. उन्होंने कहा, ‘‘जब गेंद रिवर्स स्विंग होने लगी तो बुमराह ने कहा कि मुझे गेंदबाजी करने दो, उन्होंने वह स्पेल डाला और उन दो बड़े विकेटों के साथ मैच के रूख को हमारी ओर मोड़ दिया.’’ Also Read - India vs England, 4th Test: PM Modi टीम इंडिया की जीत से गदगद, दिलचस्प अंदाज में दी बधाई

Tough situations build strong people. Onto the next one. #TeamIndia 🇮🇳💪 pic.twitter.com/fJx8A240MS

कोहली ने माना कि टीम की जीत में शार्दुल ठाकुर के हरफनमौला प्रदर्शन की भूमिका काफी अहम थी. उन्होंने कहा, ‘‘आपने उनके प्रदर्शन के बारे में बात की. रोहित की पारी शानदार थी. शार्दुल ने इस खेल में जो किया है, वह सामने है. उनके दो अर्द्धशतकों से हम विरोधी टीम को पछाड़ने में सफल रहे.’’

इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने भी कहा कि बुमराह के स्पेल ने मैच के रुख को मोड़ दिया. उन्होंने कहा, ‘‘भारत को श्रेय दिया जाना चाहिए, उन्होंने गेंद को रिवर्स स्विंग कराया और वह रुख मोड़ने वाला साबित हुआ. आज के मैच से कुछ हासिल नहीं होना निराशाजनक रहा. हमें लगा कि हमारे पास जीतने का मौका है. हम पहली पारी में अधिक बढ़त बना सकते थे, और आपको विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के खिलाफ मौके भुनाने होंगे.’’

India conquer The Oval – their first Test win at the venue since 1971 💪#WTC23 | #ENGvIND | https://t.co/zRhnFiKhzZ pic.twitter.com/aH7r53QMst

— ICC (@ICC) September 6, 2021