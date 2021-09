England vs India, 5th Test: भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर (Emirates Old Trafford, Manchester) में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का अंतिम मुकाबला खेला जाना है. भारत ने शृंखला में 2-1 से लीड बना रखी है. ऐसे में पांचवां टेस्ट इंग्लैंड के लिहाज से अहम है, लेकिन इस मुकाबले पर खतरा मंडराने लगा है. हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri), बॉलिंग कोच भरत अरुण (Bharat Arun) और फील्डिंग कोच आर श्रीधर (R Sridhar) के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बुधवार को भारतीय टीम का एक और कोचिंग स्टाफ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है.Also Read - Coronavirus cases In India: कोरोना के तीसरी लहर की दस्तक? 1 दिन में 43,263 लोग संक्रमित 338 लोगों की मौत

ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम के एक और कोचिंग स्टाफ कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते टेस्ट मैच के एक दिन पहले होने वाले अभ्यास सत्र को स्थगित कर दिया गया.

भारतीय टीम के मुख्य कोच और कोचिंग स्टाफ पहले ही कोरोना के चपेट में आ गए थे, जिसके चलते वह अभी लंदन में क्वारंटीन में हैं और टीम के साथ मैनचेस्टर नहीं गए. रिपोर्ट के मुताबिक खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का बुधवार को टेस्ट किया गया, जिसमें एक स्टाफ पॉजिटिव पाया मिला है. गुरुवार को फिर से टीम के सभी खिलाड़ियों का टेस्ट कराया गया, जिसका परिणाम का इंतजार किया जा रहा है. पूरी टीम को अगले आदेश तक होटल रूम में ही रहना है.

बता दें कि दोनों टीमों के बीच पांचवें टेस्ट की शुरुआत 10 सितंबर से होने जा रही है. मौसम विभाग ने पहले दो दिन बारिश की चेतावनी दी है. विराट कोहली अगर सीरीज जीत लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया (2018-19) और इंग्लैंड (2021) में टेस्ट शृंखलाएं जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन जाएंगे.

पांचवें टेस्ट मैच के लिए भारत और इंग्लैंड की टीमें:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, केएल राहुल, रिद्धिमान साहा, अभिमन्यु ईश्वरन, पृथ्वी शॉ, सूर्यकुमार यादव, शार्दुल ठाकुर.

इंग्लैंड: जो रूट (कप्तान), रोरी बर्न्स, हसीब हमीद, मोईन अली, जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर, डैन लॉरेंस, ओली रॉबिनसन, सैम कर्रन, मार्क वुड, जेम्स एंडरसन, जैक लीच, ओली पोप, डेविड मलान, क्रेग मलान.