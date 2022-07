England vs India, 5th Test: इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट में रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने शतकीय पारी खेली. पंत ने 111 गेंदों में 4 छक्कों और 20 चौकों की मदद से 146 रन की पारी खेली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने शुक्रवार को अपने कप्तान रिषभ पंत की प्रशंसा की.Also Read - अभी टेस्ट क्रिकेट जेहन में नहीं मेरा फोकस सिर्फ सफेद बॉल फॉर्मेट पर: Jos Buttler

भारतीय टीम पांच विकेट के नुकसान पर 98 रन पर 5 विकेट गंवा चुकी थी. यहां से पंत ने और रवींद्र जडेजा के साथ 222 रन की साझेदारी की, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने मैच में वापसी की.

पंत ने आईपीएल 2022 सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का नेतृत्व किया था, जहां उन्होंने विकेटकीपर और बल्लेबाज की भूमिका निभाई थी. दिल्ली कैपिटल्स ने ट्वीट करते हुए कहा, "भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर रिषभ राजेंद्र पंत. वर्तमान क्रिकेट के शानदार बल्लेबाजों में से एक. टेस्ट क्रिकेट में उनकी शानदार बल्लेबाजी रही. भारत बनाम इंग्लैंड."

Rishabh Rajendra Pant, wicket-keeper of the Indian Cricket Team. One of modern cricket’s true Gladiators. And he will entertain you, in this Test and the next 🔥 #ENGvIND pic.twitter.com/ajbiVUKhhq

एक अन्य ट्वीट में टीम ने कहा, “स्पाइडर-मैन को शुक्रवार को एजबेस्टन में देखा, जहां उन्होंने शानदार खेला.”

Spider-man was spotted in Edgbaston yesterday, and he brought all his tricks 🔥

India’s Test Vice-Captain rose to the occasion and how 👊🏼#ENGvIND @RishabhPant17 pic.twitter.com/gouDTDTZnq

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) July 2, 2022