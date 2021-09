England vs India, 5th Test: भारत-इंग्लैंड के बीच पांचवां टेस्ट मैच रद्द होने के बाद फैंस कुछ हद तक निराश हैं. भले ही बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वह निर्णायक मुकाबले के लिए विंडो की तलाश कर रहा है, लेकिन स्पष्ट है कि इसके लिए फैंस को लंबा इंतजार करना होगा. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टॉम हैरिसन (Tom Harrison) के मुताबिक यह निर्णायक टेस्ट मेहमान टीम के खिलाड़ियों में कोविड-19 के प्रकोप के कारण नहीं बल्कि इससे ‘क्या हो सकता है’ की धारणा के कारण रद्द करना पड़ा. हैरिसन ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों को सहज महसूस कराने के लिए हर संभव प्रयास किए गए.Also Read - England vs India, 5th Test: जुलाई-2022 में खेला जा सकता है भारत-इंग्लैंड सीरीज का 5वां टेस्ट

हैरिसन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम निराशाजनक रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों को समझाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए थे, जो गुरुवार को सहायक फिजियो योगेश परमार के कोविड-19 पॉजिटिव होने से घबरा गए थे और उन्होंने मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया . Also Read - England vs India, 5th Test: Virat Kohli नहीं खेलना चाहते थे 'निर्णायक मुकाबला', अधिकारी भी मनाने में रहे नाकाम

उन्होंने कहा, ‘‘यह वास्तव में दुखद दिन है, मुझे प्रशंसकों के लिए निराशा है. हम काफी दुखी है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को बड़ी संख्या में दर्शक मिलते हैं. कल दोपहर में यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय टीम में मानसिक तनाव का स्तर काफी अधिक है. यह तनाव कोविड-19 के कारण नहीं, बल्कि फिजियो के पॉजिटिव होने के बाद क्या हो सकता है कि धारणा के कारण था. दिन में हमने खिलाड़ियों के तनाव को कम करने के लिए कई बार आश्वासन देने की कोशिश की.’’ Also Read - India vs England: 'शानदार टेस्ट सीरीज का यूं अंत होना निराशाजनक, लेकिन भारत जिम्मेदार नहीं'

पांचवें मैच के रद्द होने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों बोर्ड किसी और समय मैच को फिर से निर्धारित करने के की दिशा में काम करेंगे. हैरिसन ने कहा कि प्रस्तावित मुकाबला शृंखला के लिए निर्णायक होने के बजाय एक मैच का टेस्ट का मैच होगा. भारतीय टीम इस शृंखला में अभी 2-1 से आगे है.

Following ongoing conversations with the BCCI, the ECB can confirm that the fifth LV= Insurance Test at Emirates Old Trafford, due to start today, will be cancelled.

— England Cricket (@englandcricket) September 10, 2021