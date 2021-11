Highlights England vs New Zealand, ICC Mens T20 World Cup 2021 Semifinal: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 10 नवंबर को आबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है. न्यूजीलैंड टी20 विश्व कप इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचा है, जहां उसका सामना पाकिस्तान-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच की विजेता टीम से होगा. टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाना है.Also Read - T20 World Cup 2021- ENG vs NZ- Jimmy Nisham और Daryl Mitchell ने कराई न्यूजीलैंड की नैया पार, इंग्लैंड को हराकर पहली बार फाइनल में कीवी

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट खोकर 166 रन बनाए. सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 37 रन जुटाए. जॉनी बेयरस्टो 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसके कुछ देर बाद जोस बटलर (29) भी चलते बने.

यहां से डेविड मलान ने मोईन अली के साथ तीसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की, जिसके दम पर टीम ने मजबूत स्कोर की ओर भड़ना शुरू कर दिया. मलान 30 बॉल में 41 रन बनाकर आउट हुए. उनके बाद मोईन अली ने 37 गेंदों में 5 बाउंड्री की मदद से 51 रन की नाबाद पारी खेल टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. विपक्षी टीम की ओर से टिम साउदी, एडम मिल्ने, ईश सोढ़ी और जेम्स नीशाम ने 1-1 विकेट अपने नाम किए.

टारगेट का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड को मार्टिन गप्टिल (4) और कप्तान केन विलियम्सन (5) के रूप में जल्द दो बड़े झटके लग गए. न्यूजीलैंड 13 रन तक अपने 2 विकेट गंवा चुका था. यहां से डारयेल मिचेल ने डेवोन कॉन्वे के साथ तीसरे विकेट के लिए 82 रन जुटाकर टीम को संभाल लिया.

कॉन्वे 38 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मिचेल ने दूसरे छोर पर मोर्चा संभाल लिया. मिचेल ने 47 गेंदों में 4 छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 72 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर टीम ने 6 गेंदें शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड की तरफ से क्रिस वोक्स और लियाम लिविंगस्टोन ने 2-2, जबकि आदिल राशिद ने 1 विकेट अपने नाम किया.