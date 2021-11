Live Cricket Score England vs New Zealand, ICC Mens T20 World Cup 2021 Semifinal Live: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 10 नवंबर को आबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में सेमीफाइनल मैच खेला जाना है. इंग्लैंड ने सुपर-12 में 5 में से 4 मैच अपने नाम किए हैं. इंग्लैंड की टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट के सुपर 12 चरण में शानदार प्रदर्शन से दबदबा बनाते हुए जीत दर्ज की लेकिन अंतिम ग्रुप मैच में उसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट की हार के साथ की और फिर लय हासिल करते हुए लगातार चार मुकाबले जीते है. फिलहाल सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड का पलड़ा भारी माना जा रहा है. पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद न्यूजीलैंड ने अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाते हुए भारत, अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नामीबिया को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई है.Also Read - ENG vs NZ Dream11 Team Prediction: ये बल्‍लेबाज बना सकता है सर्वाधिक रन, जरूर बनाएं कप्‍तान !

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ ट्रेंट बोल्ट को उम्मीद है कि उनकी टीम बुधवार को यहां टी20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड की बेहद संतुलित टीम के खिलाफ 'बड़ा उलटफेर' कर सकती है.

T20 World Cup 2021, England vs New Zealand Full Squads:

ICC T20 World Cup, England Squad: इयोन मोर्गन (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मलान, जेम्स विंस, मोईन अली, डेविड विली, क्रिस वोक्स, टॉम कर्रन, जॉनी बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, जोस बटलर, क्रिस जॉर्डन, आदिल राशिद, मार्क वुड.

ICC T20 World Cup, New Zealand Squad: केन विलियम्सन (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशम, टॉम एश्ले, डारयल मिचेल, मिचेल सैंटनर, डेवोन कॉन्वे, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, कायल जैमीसन, ईश सोढ़ी, टिम साउदी.