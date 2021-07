England vs Pakistan, 1st ODI: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच 8 जुलाई को कार्डिफ ( Sophia Gardens, Cardiff) में पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. तीन मुकाबलों की शृंखला के शुरुआती मैच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया. इस मुकाबले में खास बात ये रही कि एक ही मैच में 6 खिलाड़ियों को वनडे डेब्यू का मौका मिला है. इनमें 5 इंग्लैंड, जबकि 1 खिलाड़ी पाकिस्तान का है.Also Read - England vs Pakistan, 1st ODI: इन्हें मिल सकता है Playing 11 में मौका, Dream11 में इसे चुनें कप्तान

इंग्लैंड के खेमे में जैक क्राले (Zak Crawley), ब्रायडन कार्से (Brydon Carse), लुइस ग्रेगरी (Lewis Gregory), फिलिप साल्ट (Philip Salt) और जॉन सिंपसन (John Simpson) डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं. वहीं पाकिस्तान की ओर से सऊद शकील (Saud Shakeel) अपना पदार्पण मैच खेल रहे हैं.

Phil Salt, Zak Crawley, John Simpson, Lewis Gregory and Brydon Carse are making their ODI debuts for England 👏 #ENGvPAK pic.twitter.com/EDZXz7R1wk

बता दें कि इंग्लैंड की मुख्य टीम के कई खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, जिससे उसे कामचलाऊ टीम के साथ उतरना पड़ है, जिसके चलते बेन स्टोक्स को टीम की कमान सौंपी गई है.

Toss news from Cardiff 👇

England have opted to bowl in the first #ENGvPAK ODI. Which team are you backing? pic.twitter.com/smiKJZyGFq

— ICC (@ICC) July 8, 2021