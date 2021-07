England vs Pakistan, 1st T20I: इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 16 जुलाई को नॉटिंघम (Trent Bridge, Nottingham) में खेले गए मुकाबले को भले ही गंवा दिया, लेकिन टीम के बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) ने तेजतर्रार पारी खेल फैंस का दिल जीत लिया. लिविंगस्टोन ने 43 गेंदों में 6 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 103 रन की पारी खेली. उन्होंने इस दौरान महज 42 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसके साथ ही लिविंगस्टोन इंग्लैंड की ओर से सबसे तेज टी20 शतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए.Also Read - England vs Pakistan, 1st T20I: इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान ने जीता पहला मैच, T20 सीरीज में बनाई लीड

इंग्लैंड की दूसरे दर्जे की टीम से एकदिवसीय शृंखला में पाकिस्तान को 0-3 से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच पहले विकेट के लिए 150 रन की धांसू साझेदारी की बदौलत 31 रन से जीत दर्ज करके अच्छी वापसी की. Also Read - ऑस्ट्रेलिया के बाद IPL छोड़कर स्वदेश जाने की तैयारी में हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी; ECB ने जारी किया बयान

Liam Livingstone becomes just the third man to score a T20I hundred for England! 💯

It’s the fastest for 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, coming off just 42 balls! Brutal hitting! 💪https://t.co/5MNchn8bp7 | #ENGvPAK pic.twitter.com/iUhW62wqAK

