England vs Pakistan, 2nd ODI: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स (Lord's, London) में दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 52 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है. शृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाना है. बारिश और मैदान गीला होने के कारण मैच विलंब से शुरू हुआ और इसे 47-47 ओवर को कर दिया गया था.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड 45.2 ओवर में 247 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम को 21 के स्कोर तक डेविड मलान (0) और जैक क्रॉली (0) के रूप में 2 झटके लग चुके थे. इसके बाद फिलिप साल्ट ने जेम्स विंस के साथ तीसरे विकेट के लिए 97 रन जुटाए.

इंग्लैंड की ओर से साल्ट ने 54 गेंदों में 60, जबकि विंस ने 52 बॉल में 56 रन की पारी खेली. इनके अलावा लुईस ग्रेगोरी ने 40, जबकि ब्रेडन कर्स ने 31 रन टीम के खाते में जोड़े. विपक्षी खेमे की तरफ से असन अली 5, जबकि हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए.

England beat Pakistan by 52 runs and win the ODI series. Some fantastic displays by their late call-ups 👏#ENGvPAK | https://t.co/MDj1xdSz3i pic.twitter.com/xnWdd6uxX5 — ICC (@ICC) July 10, 2021

टारगेट का पीछा करने उतरी पाकिस्तान 41 ओवर में महज 195 रन पर सिमट गई. टीम 53 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी. इसके बाद भी टीम निरंतर विकेट गंवाते गई. हालांकि सऊद शकील ने 56, जबकि हसन अली ने 21 रन जरूर पाकिस्तान के खाते में जोड़े, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. इंग्लैंड की तरफ से लुईस ग्रेगोरी ने 3, जबकि साकिब महमूद, क्रेग ओवरटन और मैथ्यू पार्किंसन ने 2-2 शिकार किए.