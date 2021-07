England vs Pakistan, 3rd ODI, Live Streaming: When and Where to Watch Live Match on TV and MobileAlso Read - ENG vs PAK: क्‍या पाकिस्‍तान से खेलने लगे हैं Virat Kohli ? फैन्‍स को पाक टीम में दिखा हमशक्‍ल

इंग्‍लैंड और पाकिस्‍तान के बीच जारी वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मंगलवार को खेला जाना है. इंग्‍लैंड की टीम पहले ही सीरीज पर 2-0 से कब्‍जा कर चुकी है. ऐसे में अब पाकिस्‍तान सीरीज में सम्‍मान बचाने के लिए खेलेगा. Also Read - ENG vs PAK: बी-टीम से ODI सीरीज हार पर भड़के रमीज राजा, ‘रिक्‍टर स्‍केल पर इसे नापेंग तो…’

इंग्‍लैंड के तमाम मुख्‍य खिलाड़ी इस वक्‍त कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. ऐसे में बेन स्‍टोक्‍स की कप्‍तानी में युवाओं से भरी टीम को पाकिस्‍तान के खिलाफ उतारा गया है. एक अनुभवहीन टीम से सीरीज हारने के कारण पाकिस्‍तान की टीम पहले ही आलोचनाएं झेल रही है. Also Read - England vs Pakistan, 2nd ODI: पाकिस्तान ने गंवाई वनडे सीरीज, दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने धो डाला

बाबर आजम की कप्‍तानी वाली पाकिस्‍तान की टीम इंग्‍लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उतरने से पहले आखिरी वनडे मुकाबजा जरूर जीतना चाहेगी.

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कब खेला जाएगा ?

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला मंगलवार 13 जुलाई को खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कहां खेला जाएगा ?

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला बर्मिंघम के एजबेस्‍टन मैदान पर खेला जाएगा.

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ?

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला भारतीय समयानुसान शाम साढ़े पांच बजे शुरू होगा.

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में टॉस कितने बजे होगा ?

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में टॉस शाम सात बजे होगा.

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले को टीवी पर किस चैनल पर देखा जा सकता है ?

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले को भारत में टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है.

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले को लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से मोबाइल पर कैसे देख सकेंगे फैन्‍स ?

इंग्‍लैंड और और पाकिस्‍तान के बीच वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले को लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से सोनी लिव (Sony Liv) मोबाइल एप के माध्‍यम से देखा जा सकता है.