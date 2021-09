England Women vs New Zealand Women, 3rd ODI: इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे मैच में 3 विकेट से मात दी. फिलहाल इंग्लैंड 5 मुकाबलों की इस सीरीज में 2-1 से आगे है. दोनों टीमों के बीच 23 और 26 सितंबर को शृंखला के शेष मुकाबले खेले जाने हैं. ग्रेस रोड (Grace Road, Leicester) पर खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन (Sophie Devine) ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.3 ओवरों में 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई. कैथरीन ब्रंट (Katherine Brunt) ने 98 गेंदों पर चार चौकों की मदद से सर्वाधिक 49 रन बनाए, जबकि केट क्रॉस ने 29 और विकेटकीपर बल्लेबाज एमी एलेन जोन्स ने 21 रन की परी खली.Also Read - ENGW vs NZW, 1st ODI: Heather Knight की जबरदस्त पारी, इंग्लैंड ने बनाई लीड

विपक्षी टीम की ओर से ली ताहुहू (Lea Tahuhu) ने 10 ओवरों में 37 रन देकर 5 शिकार किए. उनके अलावा मोली पेनफोल्ड ने दो, जबकि हेले जेन्सेन और लेह कास्पेरेक ने एक-एक विकेट चटकाए. Also Read - 2nd T20I: 1,4,4,4,4,4 शेफाली वर्मा पिछले मैच में हुई थी शून्‍य पर आउट, आज कैथरीन ब्रंट से ऐसे लिया बदला

New Zealand win the 3rd ODI by 3 wickets 🎉

After taking five wickets earlier in the day, Lea Tahuhu closes the game out in style as she smashes the ball for six down the ground. #ENGvNZ | https://t.co/AYnLWzH8DZ pic.twitter.com/WFD6GdioZu

