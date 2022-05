इंग्‍लैंड की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी नेट साइवर (Nat Sciver) और कैथरीन ब्रंट (Katherine Brunt) शादी के बंधन में बंध गई है. पांच साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इंग्‍लैंड को विश्‍व कप जिताने वाली दोनों क्रिकेटर्स ने समलैंगिक शादी कर ली. साइवर और कैथरीन साल 2017 में लॉर्ड्स के मैदान में खेले गए महिला विश्‍व कप की विजेता टीम का हिस्‍सा थी. स्‍पोर्ट्स एंकर व टीवी प्रेजेंटर ईशा गुहा ने अपने इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट के माध्‍मय से दोनों की शादी की खबर जगजाहिर की.Also Read - केवल खिलाड़ी ही नहीं इस IPL सीजन पिच क्‍यूरेटर-ग्राउंड स्‍टाफ भी हुए मालामाल, जय शाह का बड़ा ऐलान

नेट साइवर और कैथरी ब्रंट क्रिकेट जगत में पहली ऐसी कपल नहीं हैं जिन्‍होंने समलैंगिक शादी की हो. इससे पहले ऑस्‍ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका और न्‍यूजीलैंड में भी ऐसा हो चुका है. न्‍यूजीलैंड के एमी सैटरथवेट और ली ताहुहु ने आपस में शादी की थी. साउथ अफ्रीका के मैरिज़ान केप और डेन वैन नीकेर की ने भी इसी तर्ज पर शादी की.



इंग्‍लैंड की नेट साइवर और कैथरीन ब्रंट ने साल 2019 में सगाई की थी. इसके बाद सितंबर 2020 में दोनों की शादी होना तय था लेकिन कोरोना महामारी के आने के बाद दोनों की शादी स्‍थगित हो गई थी.

Our warmest congratulations to Katherine Brunt & Nat Sciver who got married over the weekend ❤️ pic.twitter.com/8xgu7WxtFW

— England Cricket (@englandcricket) May 30, 2022