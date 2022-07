हाल ही में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास लेने वाले इंग्‍लैंड के पूर्व कप्‍तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने अपने फ्यूचर प्‍लान को लेकर खुलासा किया है. इंग्‍लैंड को 2019 विश्‍व कप जिताने वाले मोर्गन लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे. इस टूर्नामेंट का दूसरा सीजन सितंबर में खेला जाना है. वीरेंद्र सहवाग, ब्रेट ली, मुथैया मुरलीधरन, इरफान पठान जैसे पूर्व क्रिकेटर इस लीग का हिस्‍सा होंगे.Also Read - अरे ये क्‍या! वीरू ने बेयरस्‍टो की शानदार बल्‍लेबाजी के लिए विराट को ठहराया जिम्‍मेदार

इयोन मोर्गन ने बीते दिनों अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास लिया. जिसके बाद युवा जोस बटलर को सीमित ओवरों के क्रिकेट में इंग्‍लैंड की टीम की कमान सौंपी गई. रोहित एंड कंपनी ने बटलर की टीम ने टी20 सीरीज में 2-1 से मात दी. अब भारत ने वनडे सीरीज में भी 1-0 से बढ़त बना ली है.

Just Confirmed! @Eoin16 is on board for season 2 of #LegendsLeagueCricket!@llct20 #BossLogonKaGame #BossGame #EoinMorgan pic.twitter.com/AABgNiVD9Y

— Legends League Cricket (@llct20) July 13, 2022