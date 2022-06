Eoin Morgan Retirement: साल 2019 में इंग्‍लैंड को 50 ओवरों के क्रिकेट में पहला विश्‍व कप जिताने वाले कप्‍तान इयोन मोर्गन ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले लिया है. क्रिकेट में इस शानदार योगदान के लिए आईसीसी ने भी मोर्गन को बधाई दी. आईसीसी के मुख्य कार्यकारी ज्योफ एलार्डिस ने मोर्गन की बल्लेबाजी और कप्तानी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.Also Read - क्‍या भुवनेश्‍वर ने सच में डाली 208 KMPH की रफ्तार से गेंद? टूटा शोएब अख्‍तर का रिकॉर्ड!

उन्होंने कहा, "आयरलैंड टीम के साथ अपने शुरुआती दिनों से ही इयोन एक असाधारण खिलाड़ी थे और इसके बाद वह एक शीर्ष श्रेणी के बल्लेबाज और कप्तान के रूप में विकसित हुए, जिन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में इंग्लैंड का नेतृत्व किया, जिसका समापन 2019 में लॉर्डस में उस असाधारण विश्व कप जीत से हुआ. आईसीसी की ओर से, मैं उन्हें एक शानदार करियर के लिए बधाई देता हूं और उनके करियर के अगले चरण में हर सफलता की कामना करता हूं."

