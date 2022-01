Harbhajan Singh Found Covid Positive: भारत में जारी कोविड-19 की तीसरी लहर से क्रिकेट जगत भी अछूता नहीं है. पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है. भज्‍जी इस वक्‍त अपने घर पर ही क्‍वारंटीन हैं. उन्‍होंने सोशल मीडिया के माध्‍यम से कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी. बताया जा रहा है कि उन्‍हें हल्‍के लक्षण हैं. 41 वर्षीय हरभजन ने ट्वीट किया, ‘‘कोविड के लिये मेरा परीक्षण पॉजिटिव आया है और मुझे हल्के लक्षण हैं. मैं घर पर ही पृथकवास पर हूं और हर तरह की जरूरी सावधानी बरत रहा हूं.’’Also Read - कोविड-19 महामारी में डोलो ने तोड़ा बिक्री का रिकॉर्ड, बिकी 350 करोड़ से ज्यादा गोलियां

I’ve tested positive for COVID with mild symptoms. I have quarantined myself at home and taking all the necessary precautions.

I would request those who came in contact with me to get themselves tested at the earliest. Please be safe and take care 🙏🙏

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 21, 2022