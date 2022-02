सुप्रीम कोर्ट भारत के पूर्व क्रिकटेर नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के खिलाफ रोडरेज के 31 साल मामले पर सुनाई गई सजा की गुरुवार को समीक्षा करने जा रहा है. नवजोत सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा था. साल 1998 में पटियाला में पार्किंग विवाद के बीच सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर सिंह संधू की 67 वर्षीय गुरनाम सिंह के साथ कहासुनी हुई. इस झगड़े में बुजुर्ग की मौत हो गई. अदालत ने सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की, जहां उनकी सजा पर रोक लगा दी गई.Also Read - Punjab Polls 2022: पंजाब चुनाव से पहले क्या सिद्धू की बढ़ेंगी मुश्किलें? सुप्रीम कोर्ट में रोड रेज मामले की गुरुवार को सुनवाई

शीर्ष अदालत ने 15 मई, 2018 को इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने सिद्धू को एक वरिष्ठ नागरिक को चोट पहुंचाने का दोषी माना था. कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सिद्धू को शीर्ष अदालत ने 65 साल के बुजुर्ग को 'जान बूझकर नुकसान पहुंचाने' के अपराध का दोषी ठहराया था, लेकिन उन्हें जेल की सजा से बख्श दिया गया. उस वक्त सिद्धू पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा था. नवजोत सिंह सिद्धू के अलावा भी इन भारतीय क्रिकेटरों का नाम रोडरेज मामले में सामने आ चुका है…

पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन (Atul Wassan) साल 2011 में रोडरोज का शिकार हुए थे. गुड़गांव टोल प्लाजा के नजदीक उस वक्त मंत्री का काफिला गुजर रहा था. अतुल वासन ने बाईं ओर से ओवरटेक किया, जिसके बाद एक कार ने उनका पीछा शुरू कर दिया. टोल प्लाजा पर मंत्री के बॉडीगार्ड ने अतुल वासन की कार रुकवाई और उन्हें बाहर घसीटकर जमकर पीटा.

साल 2017 में उस वक्त भारतीय बल्लेबाज अंबाती रायडू (Ambati Rayudu) टीम से बाहर चल रहे थे. रोड़ पर एक बुजुर्ग ने उनकी ड्राइविंग का विरोध किया. इससे अंबाती रायडू काफी नाराज हो गए और उन्होंने ड्राइविंग सीट से उतरकर बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दी. इस घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ था.

