टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी बड़ी एशेज की शुरुआत हो चुकी है. दुनिया भर के पूर्व और वर्तमान क्रिकेटर, क्रिकेट फैन्स और मीडिया में इसका जबरदस्त क्रेज दिख रहा है. लेकिन क्रिकेट पर अकसर मजेदार ट्वीट और मीम इस्तेमाल करने वाले पूर्व टेस्ट बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) ने अब तक इस पर कोई ट्वीट नहीं किया है. एक फैन्स एशेज पर जाफर के ट्वीट को मिस किया तो उसने सीधे उनसे ही यह बात पूछ ली. अब जब जाफर के पास सवाल आया था, तो उनका मजेदार जवाब मिलना लाजमी थी.

लोयल कोहली फैन्स नाम के एक यूजर ने वसीम जाफर को टैग करते हुए लिखा, 'वैसे एशेज पर वसीम जाफर का कोई ट्वीट नहीं है????'

अब क्या था. जाफर ने अपनी सीधी बात भी यहां मजेदार ढंग से रख दी. उन्होंने लिखा, 'सच कहूं मैं इस समय विजय हजारे ट्रॉफी में ज्यादा रुचि ले रहा हूं.' इसके साथ ही उन्होंने क्रिकेट ओडिशा को यह ट्वीट टैग कर दिया.

Frankly I'm more interested in the #VijayHazareTrophy at the moment 😀 @cricket_odisha 💪🏻 https://t.co/nZCKraqYrE

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) December 9, 2021