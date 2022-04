क्रिकेट जगत को गहरा सदमा लगा है. बांग्लादेश के पूर्व स्पिनर मुशर्रफ हुसैन (Mosharraf Hossain) महज 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए. हुसैन लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे. करीब तीन साल इस बीमारी से जूझने के बाद 19 अप्रैल को मुशर्रफ ये जंग हार गए. हुसैन के परिवार में पत्नी के अलावा एक बच्चा है. हुसैन के निधन की जानकारी खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने दी है.Also Read - पाकिस्तान से आए परिवारों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी जमीन, घर और शौचालय की सौगात

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट किया, ‘‘बीसीबी बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम के पूर्व खिलाड़ी मुशर्रफ हुसैन रूबेल के निधन पर शोक व्यक्त करता है. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने दो दशक के अपने करियर के दौरान सभी प्रारूपों में 550 से अधिक विकेट हासिल किए. बीसीबी सहानुभूति और शोक जाहिर करता है.’’ Also Read - Bangladesh को झटका, ये 2 गेंदबाज Sri Lanka के खिलाफ टेस्ट मैच से OUT

मुशर्रफ हुसैन मस्तिष्क के कैंसर से जूझ रहे थे, जिसका उन्हें मार्च 2019 में पता चला था. हालांकि उपचार के बाद वह इस बीमारी से उबर गए थे, लेकिन नवंबर 2020 में ट्यूमर दोबारा उभर आया. हुसैन दो हफ्ते से अधिक समय से अस्पताल में थे, लेकिन हाल में कीमोथेरेपी के बाद घर लौट आए थे. Also Read - '15 साल में बन जाएगा अखंड भारत', संघ प्रमुख के बयान पर बोले संजय राउत- पहले POK को भारत में मिलाइए

The Bangladesh Cricket Board (BCB) mourns the passing of former Bangladesh National Team player Musharraf Hossain Rubel.The left-arm spinner amassed over 550 wickets across all formats in a career spanning two decades. The BCB extends profound sympathies and condolences.#BCB pic.twitter.com/mKJaslFU9q

— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) April 19, 2022