भारतीय टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने अचानक कप्तानी छोड़कर सभी को स्तब्ध कर दिया. विराट देश के सबसे सफल टेस्ट कप्तान थे और वह अगर कप्तानी न छोड़ते तो संभवत: दुनिया के सबसे सफलत कप्तान होते. वह फिलहाल दुनिया के तीसरे सबसे सफल कप्तान थे और सिर्फ दो जीत बाद ही वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान स्टीव वॉ (Steve Waugh) को पछाड़ कर दूसरे कप्तान बन जाते और दुनिया का सबसे सफल कप्तान बनने से वह सिर्फ 9 जीत ही दूर थे. लेकिन विराट ने इन सबकी परवाह नहीं की.Also Read - Virat Kohli ने छोड़ी टेस्ट टीम की कप्तानी, अब ये 3 खिलाड़ी हैं नए दावेदार

Congratulations @imVkohli on a stunning run as the Indian captain. You can be very proud of what you have achieved so far, and for sure, your name will be up there among the best leaders in world cricket 👏 https://t.co/DieCKL4bhE — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) January 15, 2022

इस खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्डस ने लिखा, ‘भारतीय कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन करने के लिए बधाई हो कोहली. आपने अब तक जो हासिल किया है, उस पर आपको बहुत गर्व हो सकता है. निश्चितरूप से आपका नाम विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में होगा.’

Virat, you can go with your head held high. Few have achieved what you have as captain. Definitely India's most aggressive and successful. Sad day for me personally as this is the team 🇮🇳 we built together – @imVkohli pic.twitter.com/lQC3LvekOf — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) January 15, 2022

विराट कोहली के साथ कप्तान और कोच की जोड़ी में मशहूर रहे पूर्व भारतीय खिलाड़ी रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने अपनी तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, ‘विराट, आप गर्व से सिर ऊंचा रख सकते हो. कप्तान के रूप में आपके पास जो कुछ है, वह कुछ ही लोग हासिल कर सकें हैं. निश्चितरूप से भारत का सबसे आक्रामक और सफल कप्तान. मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से दुखद दिन क्योंकि इस टीम इंडिया को हमने मिलकर बनाया है.’

It’s always an honour to lead the dynamic Indian team. And the decision to step down is an emotional heavy moment. A journey well travelled #ViratKohli #captain @imVkohli — Mohammed Azharuddin (@azharflicks) January 15, 2022

लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले मोहम्मद अजहरूद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने ट्विटर पर लिखा, ‘लगातार आगे बढ़ने वाली भारतीय टीम का नेतृत्व करना हमेशा सम्मान की बात होती है और इस पद को छोड़ने का निर्णय एक भावनात्मक क्षण होता है. विराट कोहली, कप्तान के तौर पर आपकी यात्रा अच्छी रही.’

Many Congratulations #ViratKohli on an outstanding career as India's Test Captain. Stats don't lie & he was not only the most successful Indian Test Captain but one of the most successful in the world. Can be very proud @imVkohli & looking forward to watch u dominate with the bat — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 15, 2022

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेन्द्र सहवाग ने ट्वीट किया, ‘भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में शानदार करियर के लिए विराट कोहली को बहुत-बहुत बधाई. आंकड़े झूठ नहीं बोलते और वह न केवल सबसे सफल भारतीय टेस्ट कप्तान थे बल्कि दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं. आप पर बहुत गर्व हो सकता है. कोहली अब बल्ले से आपके दबदबे को देखने के लिए उत्सुक हूं.’

It’s been a remarkable journey King Kohli @imVkohli! Very few have been able to achieve what you have. Gave your all and played like a true champion each time. May you grow from strength to strength! Onwards and upwards 👊🏻💯🔥 — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 15, 2022

पूर्व दिग्गज हरफनमौला युवराज सिंह ट्विटर पर लिखा, ‘यह एक उल्लेखनीय यात्रा रही है ‘किंग कोहली’, आपने ने जो किया है उसे बहुत कम लोग हासिल कर पाए हैं. आपने (खेल को) अपना सब कुछ दिया और हर बार एक सच्चे चैंपियन की तरह खेले. आप आगे बढ़ने के साथ और मजबूत हो गए.’

Although I also am shocked by @imVkohli sudden decision, I respect his call. I can only applaud him for what he has done for world cricket & India. Easily one of the most aggressive and fittest players India has had. Hope he’d continue to shine for India as a player. pic.twitter.com/W9hJGAYqhv — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) January 15, 2022

टीम के पूर्व साथी सुरेश रैना ने ट्वीट किया, ‘मैं भी कोहली के इस अचानक फैसले से स्तब्ध हूं. मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूं. विश्व क्रिकेट और भारत के लिए उन्होंने जो किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना कर सकता हूं. वह भारत के सबसे आक्रामक और फिट खिलाड़ियों में से एक हैं. आशा है कि वह एक खिलाड़ी के रूप में भारत के लिए चमक बिखेरना जारी रखेंगे.’

#ViratKohli has been the most successful Test captain for India and he can take pride in his accomplishments. Congratulations for a fine innings as captain.#CricketTwitter — parthiv patel (@parthiv9) January 15, 2022

भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने लिखा, ‘विराट कोहली भारत के लिए सबसे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं और वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं. बतौर कप्तान शानदार पारी के लिए बधाई.’

Whenever the talk of Indian cricket captains will arise in test cricket @imVkohli ‘s name will be up there,not only for results but the kind of impact he had as a captain. Thank you #ViratKohli — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 15, 2022

इरफान पठान ने ट्विटर पर लिखा, ‘जब भी टेस्ट क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट कप्तानों की बात होगी. कोहली का नाम न केवल परिणामों के लिए होगा, बल्कि कप्तान के रूप में उनके प्रभाव के लिए याद रखा जाएगा. धन्यवाद विराट कोहली.’

The end of an era ⌛ Virat Kohli's time as India captain will go down as one of the most successful of all time. His achievements 👇https://t.co/2QrdPi9fNM — ICC (@ICC) January 15, 2022

ICC ने टि्वटर पर लिखा, ‘एक युग का अंत- भारतीय कप्तान के रूप में विराट कोहली का समय अब तक के सबसे सफल कप्तानों में से एक के रूप में जाना जाएगा.’

बीसीसीआई ने ट्विटर पर लिखा, ‘बीसीसीआई भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली को उनके शानदार नेतृत्व गुणों के लिए बधाई देता है. वह टेस्ट टीम को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले गए. उन्होंने 68 मैचों में भारत का नेतृत्व किया और 40 जीत के साथ देश के सबसे सफल कप्तान हैं.’

You’ve been an inspiration and a leader par excellence. Thank you for taking Indian cricket forward like only you could have. 🙌🏻 Thank you for the memories, King! You’ll always be our Captain Kohli. 🤩#PlayBold #TeamIndia #ViratKohli pic.twitter.com/M9n9Dl3iCq — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) January 15, 2022

कोहली की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ट्विटर पर लिखा, ‘आप एक प्रेरक और उत्कृष्ट कप्तान रहे हैं. भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए धन्यवाद. शानदार यादों के लिए धन्यवाद. आप हमेशा हमारे ‘कप्तान कोहली’ रहेंगे.’